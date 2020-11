Corona in Helmstedt: Wohnblöcke am Dammgarten sind eingezäunt

Zwei Wohnblöcke des Helmstedter Wohnviertels Dammgarten sind seit Freitagabend eingezäunt . Veranlasst hat das der Corona-Krisenstab des Landkreises. Der Grund: Die knapp 100 Bewohner der beiden Häuser stehen unter Quarantäne – ein Sicherheitsdienst achtet darauf, dass sich alle an die auferlegten Regeln halten und die Gebäude weder verlassen noch betreten.

Acht Bewohner aus beiden Wohnblöcken waren in der Vorwoche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Landkreis am Freitag bekannt. Wie Ilona Stolpmann, stellvertretende Leiterin des Krisenstabes nun mitteilt, sei bei der anschließenden Kontaktverfolgung herausgekommen, dass wahrscheinlich eine Hochzeitsfeier Treiber der Infektionen war – Bewohner der Häuser feierten wohl auf dem Gelände, entgegen der gültigen Kontaktregeln.

40 Bewohnerinnen und Bewohner melden sich freiwillig für Test – weitere positive Ergebnisse

Infolge der ersten positiven Testergebnisse hätten sich weitere 40 Personen – ob Gäste der Feier oder nicht – freiwillig für einen Test beim Gesundheitsamt gemeldet. „Das haben wir dankbar angenommen, um überhaupt festzustellen, wie dort das Infektionsgeschehen ist“, sagt Stolpmann. Montagmittag lagen noch nicht alle dieser Testergebnisse vor – manche jedoch waren ebenfalls positiv.

Wegen des ersten Regelbruchs und aufgrund folgender Beobachtungen nach der Isolationsanordnung sei allerdings „ nicht zu erwarten gewesen, dass die Quarantänemaßnahmen von allen eingehalten werden“, heißt es vom Krisenstab. Darum bauten Helfer der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks am Freitagabend Bauzäune rund um die Häuser und Parkplätze auf. Dies hatte der Landkreis bereits bei der Obdachlosenunterkunft in Lehre getan – auch in anderen Städten wie Göttingen wurden bereits Wohnkomplexe abgeschirmt.

„Natürlich sieht das nach außen erst einmal drastisch aus. Aber die eigentliche Beschränkung der Bewegungsfreiheit geschieht bereits durch die Quarantäneanordnung “, erläutert Stolpmann. Und diese sei notwendig, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. „Wir müssen geeignete und angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Anforderungen aus dem Infektionsschutzgesetz sicherzustellen. Man muss natürlich sehr gründlich abwägen zwischen dem persönlichen Interesse der Menschen und dem Interesse der Allgemeinheit, der Gesundheit.“ Der Zaun diene schlicht dazu, besser im Blick zu behalten, ob die Quarantäne eingehalten werde, so Stolpmann.

Der Landkreis kümmert sich nun – wie auch bei der Obdachlosenhilfe in Lehre – um die Verpflegung und medizinische Versorgung der Bewohner. Am Montagmittag war die Stimmung hinter den Zäunen recht gelassen und friedlich, Frauen warteten mit Einkaufszetteln am Eingang.

Corona-Fall im Königslutteraner Awo-Pflegeheim

Am Abend ereilte uns dann noch diese Nachricht aus Königslutter : Eine 92-jährige Bewohnerin des Awo-Wohn- und Pflegeheims sei während der Krankenhausaufnahme positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte Awo-Verbandssekretär Falk Hensel mit. Die Bewohner wie auch die Mitarbeiter des betroffenen Wohnbereichs seien per Schnelltests jedoch alle negativ getestet worden. Für den betroffenen Wohnbereich des Pflegeheims Königslutter besteht ein Besuchsverbot.