Wie einen Weihnachtsbaum schmücken Louisa Bahr, Laura-Marie Engler und Cindy Klose ihr Schulprojekt: einen etwa zwei Meter hohen Baum aus Sperrholz, verziert mit lauter in Helmstedt aufgelesenem Müll.

„Was wir teils gefunden haben, war schon erschreckend. Manchmal lag das Weggeworfene keine zwei Meter neben einem Mülleimer“, sagt Louisa – und berichtet von ganz viel Spielzeug, einem Schuh, Plastikverpackungen, Einmalmasken, Deodoranten, Haarspraydosen und Bierflaschen. In der Innenstadt und am Wall waren sie während der Herbstferien auf die Suche gegangen. Der Baum sei anschaulicher, als immer wieder nur dieselben Nachrichten, sind sich die Schülerinnen des Gymnasiums am Bötschenberg sicher.

Eigentlich sollte der Müllbaum im Pferdestall präsentiert werden

Louisa, Laura-Marie und Cindy stehen neben ihrem noch unfertigen Müllbaum. Foto: Privat

Noch vor dem Teil-Lockdown hatten sie mit dem Kulturcafé Pferdestall verabredet, den Baum dort auszustellen. Es sollte eine Themenwoche mit Vorträgen, Filmen und einem Quizabend veranstaltet werden. Louisa, Laura-Marie und Cindy wollten zudem einen Flyer über das Müllproblem und das richtige Entsorgen beisteuern. „Wir haben bei der Recherche selbst einiges Neues gelernt“, so Louisa. All das fällt nun aber wegen der erneuten Einschränkungen aus.

Die Botschaft bleibt wiederum: Menschen sollten ihren Müll nicht einfach in der Umwelt entsorgen, insgesamt weniger Abfall produzieren. Was aber passiert nun mit dem Müllbaum? Eine Note für die Seminararbeit wird es noch geben, Resonanz durch ein Live-Publikum wohl nicht. Im Moment steht der Baum in Louisas Garten, unter dem Carport. Notfalls landet er genau da, wo er schon vorher hätte landen sollen: im Müll.