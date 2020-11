Wie verkraften Sportvereine und der Breitensport im Landkreis Helmstedt die Corona-Krise? Verantwortliche des Kreissportbundes (KSB) schildern die Lage im Interview.

Die erste Frage stellten wir Corinna Pech, die seit dem 1. September in der KSB-Geschäftsstelle in Helmstedt als Sportreferentin für Sportentwicklung tätig ist. Danach äußert sich der KSB-Vorsitzende Jürgen Nitsche. Die Beantwortung unserer Fragen erfolgte telefonisch und per E-Mail.

Wie hat sich die Lage des Breitensports im Kreis Helmstedt seit Ausbruch der Pandemie verändert und wie werden die Vereine unterstützt?

Corinna Pech: Bewährt hat sich die Kooperation der Sportbünde Gifhorn, Helmstedt und Wolfsburg, die mit drei hauptamtlichen Kräften als Sportregion intensiv zusammenarbeiten. Daher lässt sich der Vereinsservice aus unserer Sicht auch in der Krise gut bewältigen. Natürlich haben die Vereine eine schwierige Zeit durchzustehen. Die Bundesregierung und die Bundesländer legen Regularien fest, an die sich die Beteiligten des organisierten Sports halten müssen. Auf diese Bestimmungen muss spontan reagiert werden, um den Sport nicht komplett ausfallen zu lassen. Seit April 2020 werden Online-Meetings durch die Sportreferenten der Sportregion durchgeführt. Wichtige Themen sind die Einschränkungen im Sportbetrieb und Sonderförderprogramme. Ferner geht es um Fragen zu Hygienekonzepten und zur Einführung von Online-Sportkursen. Die Sportreferenten dienen auch als Ansprechpartner zwischen Vereinen und Kommunen, um Regularien deutlicher abgeklärt zu bekommen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Jürgen Nitsche: Mit den Online-Seminaren haben wir ein sehr spannendes neues Instrument gefunden, das sehr gut nachgefragt wird. Demnächst bieten wir eine Rechtsberatung zum Thema Jahresversammlungen an, da rechnen wir mit bis zu 50 Teilnehmern. Auch bei Lizenzverlängerungen und Lehrgängen bewegt sich einiges durch die Digitalisierung. Videokonferenzen ersetzen lange Anfahrten zu den Veranstaltungsorten.

Gibt es Vereine, die durch die Corona-Krise massiv in Bedrängnis geraten sind? Wenn ja, um welche Art von Vereinen handelt es sich? Und welche Möglichkeiten gibt es prinzipiell, angeschlagenen Vereinen finanziell oder organisatorisch unter die Arme zu greifen?

Nitsche: Vereine im ländlichen Raum arbeiten meistens sehr solide, vor allem finanziell. Das hilft enorm bei der Bewältigung der Krise, denn es gibt Rücklagen. Akute Notlagen sind daher bei uns noch kein Thema. Es ist bezeichnend, dass vom Förderprogramm des Landessportbundes aus dem Kreis Helmstedt heraus meines Wissens kein Gebrauch gemacht worden ist. Für eine Förderung müssten allerdings auch opulente Nachweise geführt werden, das soll nicht verschwiegen werden.

Was bedeuten die Pandemie und die Lockdown-Maßnahmen für die Situation von Übungsleitern, Trainern und anderen ehrenamtlichen Kräften in den Sportvereinen?

Nitsche: Die Antwort hierzu muss differenziert erfolgen, denn viele Trainer und Übungsleiter erhalten Honorare für ihre Leistungen und wenn diese ausfallen, können Vereine auf die Zahlungen verzichten. Anders verhält es sich bei Arbeitsverträgen, wo die vereinbarten Inhalte greifen. Auf jeden Fall sind aber Einkommensverluste da, die kaum ersetzbar sind. Gerade bei Übungsleitungen, die von mehreren Vereinen und kommerziellen Studios genutzt werden, sind die Einbußen hoch. Bei den vielen ehrenamtlich engagierten Menschen im Landkreis gibt es diese Verluste auch, das kann unter anderem an fehlenden Kontakten und Beziehungen liegen, die eine große Bedeutung haben. Die ausfallenden Weihnachtsfeiern werden sich diesbezüglich bemerkbar machen.

Sind irreparable Schäden für das Ehrenamt und die Angebote der Vereine zu befürchten? Oder ist die Krise auch eine Chance, wie es immer so schön heißt?

Nitsche: Das ist für mich eine Frage der Zeit. Momentan sehe ich noch keine größeren Schäden. Eine neue Motivation wird durch erste Impfungen entstehen und wenn die derzeitige Welle wieder abnimmt. Wir haben ja ab dem Frühsommer erlebt, wie die Normalität Fahrt aufnimmt und deshalb müssen wir noch einige Monate durchhalten. Ein Ende der Krise bietet die Chance für einen Start, auf den man sich jetzt vorbereiten kann.

Welche Empfehlungen hat der KSB in der aktuellen Situation parat – und welche Forderungen an Staat und Kommunen?

Nitsche: Wir müssen in Bewegung bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Forderungen habe ich an die Kommunen nicht. Die Zusammenarbeit allgemein und seit Krisenbeginn ist gut. Besonders freut mich, dass es überall im Landkreis große Anstrengungen gibt, die Sportstätten zu erneuern und neu zu gestalten. Dabei hoffe ich, dass nach Bewältigung der Pandemie auch die Finanzmittel ausreichen.

Das Coronavirus in Helmstedt und in der Region