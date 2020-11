Die Helmstedter Ratsgremien blicken auf die Etat-Eckdaten via Video-Konferenz. Im Hintergrund zu sehen die Schalte des Kultur-Ausschusses.

Helmstedter Haushaltsberatungen per Video-Schalte – es hakt

Entscheidungen in der Kommunalpolitik zu treffen, ist in diesen Tagen eine heikle Aufgabe. Die Helmstedter Ratsgremien beraten sich – aus Schutz vor der Gefahr einer Ansteckung mit dem Corona-Virus – sicherheitshalber per Video-Konferenz. Wichtiges Thema sind dabei die Haushaltsberatungen.

Weil im nächsten Jahr Kommunalwahlen sind, hatten sich Rat und Verwaltung frühzeitig darauf verständigt, einen Doppelhaushalt zu beschließen, der die finanziellen Weichen für die Jahre 2021 und 2022 stellt. Doch was können sie beschließen – angesichts einer unklaren Lage, die alle Bereiche des öffentlichen Lebens einschränkt? Schwierige Beratungen So gehen die Mitglieder des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Ordnung den Teil-Haushalt, der sie betrifft, entweder im Schnelldurchlauf durch oder verständigen sich bei strittigen Fragen darauf, dass die Fraktionen sie intern beraten, ehe im Finanz- beziehungsweise Verwaltungsausschuss die Haushalts-Ansätze geändert werden. Hinzu kommt das Problem (wie am Donnerstag), dass es bei der Übertragung der Online-Konferenz zu Aussetzern von Ton- und Bildsignalen kommt. Gleichwohl gibt es einzelne Punkte zum Beispiel im Brandschutzwesen, auf die sich alle Teilnehmer grundsätzlich verständigen können. Etwa darauf, dass dem Brandmeister vom Dienst künftig ein Kommandowagen zur Verfügung gestellt werden soll, in dem er künftig die Einsätze im Stadtgebiet leiten kann. „Dieses Anliegen ist sachgerecht und unterstützenswert“, kommentierte Bürgermeister Wittich Schobert den Vorschlag von Stadtbrandmeister Christian Kahl, für den Fahrzeugkauf eine höhere Summe anzusetzen: 50.000 Euro. Offene Fragen Weiterer Beratungsbedarf besteht allerdings bei folgenden Fragen: Wie soll der Reinigungsdienst in den örtlichen Feuerwehrgerätehäusern aufgestellt werden: Einheitlich durch Beschäftigung von externem Personal (für schätzungsweise 8000 Euro jährlich) oder weiterhin auf freiwilliger Basis gegen eine geringe Aufwandsentschädigung? Und was ist mit dem Büddenstedter Feuerwehrgerätehaus: Soll es zeitnah um einen Umkleidetrakt (Kostenpunkt: 20.000 Euro) erweitert werden, obwohl in den nächsten Jahren ohnehin ein Neubau ansteht?