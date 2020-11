Bücherei zu: Stadt Helmstedt verweist auf Online-Ausleihe

Ausgerechnet in Zeiten, wo die Menschen daheim bleiben sollen, hat die Helmstedter Stadtbücherei geschlossen, und zwar bis 30. November. Diese Maßnahme – als Schutz vor der Gefahr einer Ansteckung mit dem Corona-Virus – geht auf eine Verordnung des Landes zurück. Sie missfällt vielen Bürgern, die trübe Gedanken mit Lesen vertreiben möchten.

Nun wurde im Ausschuss für Tourismus und Kultur, der am Mittwoch erstmals in Form einer Video-Konferenz Sitzung hatte, Kritik laut. SPD-Ratsfrau Petra Wiesenborn warf folgenden Einwand in die Runde: „Bei allem Verständnis für den Gesundheitsschutz: Muss die Bücherei komplett zu sein, gibt es keine anderen Lösungen?“ Der Buchhandel dürfe doch auch weitermachen.

Eigentlich genug Platz

Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert zeigte Verständnis für diese Unmutsäußerung: „Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum hier uneinheitliche Regeln gelten. Zumal es Universitäten gestattet ist, ihre Bibliotheken zu öffnen.“

In Helmstedt würden im Schnitt stündlich 4 bis 6 Personen die Stadtbücherei betreten. Und das auf einer Fläche von 400 Quadratmetern. Da sollten die Abstands- und Hygienevorschriften locker einzuhalten sein. Die kommunalen Spitzenverbände wirkten laut Schobert bereits darauf hin, dass die Büchereien wieder geöffnet werden.

Immerhin: Die aktuell geltende Schließung betrifft nicht die online-basierte Ausleihe. „Um die digitalen Medien wie Bücher, Hörbücher oder Zeitschriften nutzen zu können, benötigt man lediglich einen gültigen Ausweis der Stadtbücherei und einen Rechner mit Internetanschluss“, erläutert Bücherei-Leiterin Yvonne Bowman.

Die Kontaktdaten

Für alle, die bisher noch kein Nutzer der Stadtbücherei sind und Interesse an der Onleihe haben, steht das Büchereiteam unter der Telefonnummer (0 53 51) 543645 oder per E-mail unter „buecherei@stadt-helmstedt.de“ gern zur Verfügung.

Darüber hinaus weist Yvonne Bowman darauf hin, dass während der jetzt geltenden Schließung keine Säumnisgebühren für ausgeliehene Medien anfallen, da diese automatisch verlängert werden. „Wir würden uns freuen, wenn wir neue Nutzer mit der Möglichkeit der Onleihe gewinnen können“, macht Bowman deutlich. Mehr noch freuen sich die Bücherei-Leiterin und ihr Team jedoch darauf, Leserinnen und Leser bald wieder in der Stadtbücherei an der Stobenstraße 31 persönlich begrüßen zu können.

In einem weiteren Punkt waren sich die Mitglieder im Ausschuss einig: Pläne für den Kulturbereich im nächsten Jahr zu schmieden, grenze an Kaffeesatzleserei. Das gelte insbesondere für die Auslastung beziehungsweise Kostendeckungsgrad der Spielzeit im Helmstedter Brunnentheater, wo überhaupt noch nicht abzusehen ist, wann es wieder losgeht.