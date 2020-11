Streit um Kosten für Feuerwehrhaus in Wolsdorf geht weiter

Mit 381.000 Euro wurde der Neubau des Feuerwehrgerätehauses für Wolsdorf veranschlagt. Das war 2012, seither mussten die Kosten mehrfach mit überplanmäßigen Ausgaben nachjustiert werden. Unter anderem im September dieses Jahres, als der Samtgemeinde-Rat Nord-Elm weitere 119.000 Euro einstellte. Die Gesamtkosten liegen mittlerweile bei über 700.000 Euro. Die „Liste unabhängiger Bürger“ (LuB) will nun genau wissen warum und hat deshalb eine umfangreiche Anfrage an die Verwaltung gestellt.

Persönlich habe Klaus Röhr von der LuB das Schreiben an Samtgemeinde-Bürgermeister Matthias Lorenz Mitte Oktober überreicht, das unserer Zeitung vorliegt. Unterschrieben ist es von allen vier Mitgliedern der Samtgemeinde-Ratsfraktion, neben Röhr auch Harald Schulze, Jürgen Hary und Guido Ruhe, sowie Klaus-Dieter Groß, der ein Einzelmandat inne hat. Neun zum Teil mehrfach unterteilte Fragen möchten die Ratsmitglieder beantwortet wissen.

Fehlende Kontrolle verantwortlich?

Bereits bei unserer ersten Nachfrage im Oktober betonte Klaus Röhr, dass es ihnen um eine „saubere Aufarbeitung“ der Sache ginge. Das sagte er auch am Mittwoch, als wir ihn erneut dazu sprechen. „Auch andere Wehren haben neue Häuser bekommen, dabei aber immer den vorgesehenen Rahmen eingehalten - warum sind die Kosten hier so explodiert?“, will er wissen. Ein Vorwurf: „Jegliches Controlling hat gefehlt.“

Ob tatsächlich fehlende Kontrolle ein Grund war, soll anhand der Beantwortung des Fragenkatalogs geklärt werden. Die erste davon lautet: „Welche konkreten Schritte haben die Samtgemeindeverwaltung und die beteiligten Bauausführenden unternommen, um a) den veranschlagten Kostenrahmen einzuhalten und b) die ausufernden Kosten in Einzelgewerken an anderer Stelle einzusparen?“ Aufklärung und eine Aufarbeitung des Prozesses versprach Samtgemeinde-Bürgermeister Matthias Lorenz, als wir ihn ebenfalls im Oktober dazu befragen.

Noch nicht alle Daten ausgewertet

Es sei „ein schwieriges Projekt“ gewesen, in dem es immer wieder Neuerungen und Änderungen gegeben habe, hatte er da deutlich gemacht. Die Beantwortung der Anfrage werde „gerade erarbeitet“, werde aber noch Zeit benötigen, da zunächst die Erarbeitung des Haushalts 2021 Priorität habe. Den hat der Samtgemeinde-Rat in der vergangenen Woche verabschiedet – wie weit fortgeschritten ist die Antwort mittlerweile?

Noch seien nicht alle Daten ausgewertet, sagte Matthias Lorenz am Mittwoch. Zusammen mit Bau-Fachbereichsleiterin Angela Lux stellte er erneut heraus, dass das Thema „so schnell wie möglich abgeschlossen“ werden solle. „Für die Analyse habe ich bereits einen Fahrplan zurechtgelegt, den wir begonnen haben, abzuarbeiten“, ergänzte Lux. Unter anderem werde jedes einzelne Gewerk betrachtet.

Rechnungsprüfungsamt soll prüfen

In dem ganzen Prozess gebe es so viele Einzelheiten, für deren Auswertung es Zeit brauche. Lux hoffe, dass bis Ende kommender Woche alles geprüft sei, um die Aufarbeitung dann dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises vorzulegen. Denn, so hatte es der Samtgemeinde-Bürgermeister bereits im Oktober angekündigt, dies solle als unabhängige Behörde die Daten prüfen, bevor sie der Politik vorgelegt werden.

Ersten konkreten Erkenntnissen zu den Mehrkosten vorgreifen wollten Lux und Lorenz nicht. Sie verwiesen zunächst nur allgemein unter anderem auf die lange Planungsdauer seit 2012 mit dem ersten Spatenstich 2016, auf extreme Baupreissteigerungen und auf Problemstellungen auf dem Grundstück, die bei der Planung nicht sichtbar gewesen seien. Klaus Röhr von der LuB kündigte unterdessen an, sich die Antworten ganz genau anschauen zu wollen, denn: „Wir haben klare Fragen gestellt, die sind sauber zu beantworten.“

