Die Ermittlungen der Polizei laufen, nachdem eine 34-Jährige tot in ihrer Helmstedter Wohnung aufgefunden worden ist.

Helmstedt. Eine 34-jährige Helmstedterin ist womöglich Opfer einer Gewalttat geworden. Ihre Leiche wurde in ihrer Wohnung in der Beguinenstraße entdeckt.

Leiche einer 34-Jährigen in Helmstedter Wohnung entdeckt

Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein Angehöriger hatte sich zuvor per Notruf gemeldet.

Einsatzkräfte begaben sich daraufhin zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Beguinenstraße und stießen auf den leblosen Körper. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Opfers feststellen.

Ersten Ermittlungen zu Folge wies der Körper der 34-Jährigen äußerliche Verletzungen auf. Daher geht die Polizei von einem „unnatürlichen Todesfall“ aus. Die Ermittlungen dauern an.