Drei Jahrgänge des Schöninger Gymnasiums Anna-Sophianeum befinden sich inzwischen in häuslicher Quarantäne. Das bestätigte Schulleiter Schulleiter Stefan Krauß am Montag auf Anfrage unserer Zeitung.

„Da wir jetzt auch in einer 10. und einer 9. Klasse jeweils eine Person haben, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Helmstedt nach Rücksprache mit uns die Weisung erlassen, auch diese beiden Jahrgänge in häusliche Quarantäne zu versetzen“, erklärte Krauß am Montagvormittag im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der 11. Jahrgang des Anna-Sophianeum war bereits am Samstag bis einschließlich Dienstag, 17. November, in häusliche Quarantäne geschickt worden (wir berichteten). Das die Infektion sich durch Geschwisterkinder, die unterschiedliche Jahrgänge am Gymnasium besuchten, verbreitet haben soll, weist Schulleiter Kraus als nicht zutreffend zurück.

„Sobald wir von den Eltern erfahren, dass ein Kind Symptome zeigt, reagieren wir sehr schnell und lassen die Person zu Hause“, sagte Krauß. Von den Fällen im 9. und 10. Jahrgang habe er am Sonntag und Montag erfahren. „Deshalb habe ich umgehend entschieden, dass die Jahrgänge 9 und 10 zunächst am Montag nicht in die Schule kommen sollen. „Das Gesundheitsamt konnte ich am Sonntag nicht mehr erreichen. Nach der Rücksprache mit dem Amt am Montag sei dann von dort die Weisung erlassen worden, dass der Jahrgang 9 bis einschließlich Mittwoch, 18. November, der Jahrgang 10 bis einschließlich Donnerstag, 19. November, nicht mehr in die Schule kommen darf und zu Hause unterrichtet werden soll.“

„Das Ministerium gibt uns Schulleitern nun per Rundverfügung die Möglichkeit, in dringenden Fällen zunächst selbst zu entscheiden, ganze Klassenzüge nicht in die Schule kommen zu lassen“, erläuterte Kraus. Aufgrund des Wochenendes und der Dringlichkeit habe er in diesem Fall davon Gebrauch gemacht.

„Alle betroffenen Schüler haben über das IServ-System eine E-Mail erhalten, dass sie nicht zur Schule kommen sollen, auch auf der Homepage der Schule haben wir sofort darauf hingewiesen“, sagte der Schulleiter. Informiert worden seien zudem die Elternvertreter der Jahrgänge sowie der Vorsitzende des Schulelternrats. „Was wir am Wochenende nicht mehr geschafft haben, war ein Newsletter an die Eltern aller Jahrgänge des Anna-Sophianeums zu versenden. Das holen wir gerade nach, er geht momentan raus.“ Die Lehrer der betroffenen Schüler bereiteten derweil das Distanz-Lernen für die Mädchen und Jungen vor. „Über ein Modul des IServ-Systems werden sie ihre Aufgaben erhalten.“

Vorsorgliche Reihentestungen aller Schüler der drei betroffenen Jahrgänge wird es laut Schulleiter Kraus nicht geben. „Nur wenn ein Kind Symptome zeigt, sind die Eltern aufgefordert, ihren Hausarzt oder das Gesundheitsamt zu kontaktieren.“

Grundsätzlich hält es Krauß für ratsam, wenn Eltern, die bei ihren Kindern Erkältungssymptome feststellen, diese zunächst von einem Hausarzt abklären lassen würden und ihr Kind bis dahin nicht in die Schule schicken würden. „Das wäre in der derzeitigen Situation sicherlich angebrachter.“