Feuerwehr löscht in Helmstedt angebranntes Essen

Einen Brand in Helmstedt löschte die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag.

Helmstedt. Zu einem Brand in einem Haus an der Straße An den Lübbensteinen alarmiert. Dort war Essen angebrannt. Der Einsatz dauerte eine Stunde.

Gebrannt hat es in der Nacht zum Freitag in Helmstedt. Wie Alexander Weis, Pressesprecher Feuerwehr Helmstedt, mitteilte, wurden um 0.39 Uhr mehrere ausgelöste Heimrauchmelder in einem Wohngebäude an der Straße An den Lübbensteinen gemeldet.

Helmstedter Feuerwehr rückt unter Atemschutz in verrauchtes Haus vor

Vor Ort bestätigte sich die Meldung, und es gab Brandgeruch. Es sei umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung eingesetzt worden, wie es in der Mitteilung heißt. Die Wohnungstür öffnete der Mieter selbstständig. Bei der Erkundung in der Wohnung stellte sich heraus, dass angebranntes Essen die Ursache war. Eine Person wurde vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Das angebrannte Essen wurde in der Spüle gelöscht und die Wohnung mittels Hochleistungslüfter belüftet. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Auch Feuerwehr Emmerstedt war im Einsatz

Im Einsatz waren drei Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr Helmstedt und zwei Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr Emmerstedt. Der Einsatz unter Einsatzleiter Niko Walther dauerte etwa 60 Minuten.

