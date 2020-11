Erfolgreich kreativ waren Schüler der Rudolf-Dießel-Schule aus Königslutter bei einem Weihnachtskarten-Wettbewerb des niedersächsischen Kultusministeriums. Am Donnerstag nun zeichnete Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) die Schüler aus.

„Weihnachtskarten gibt es viele, doch ich möchte gern individuell gestaltete Karten verschicken“, erklärte Tonne. Sein Wunsch mündete in einem Gestaltungswettbewerb, an dem sich alle Schulen im Land im vergangenen Jahr beteiligen konnten. Mit acht Motiven nahm die Klasse 8 A der Rudolf-Dießel-Schule teil. Insgesamt wurden 46 von niedersächsischen Schülern gestaltete Karten eingereicht, zehn davon schließlich prämiert.

Das Ministerium verschickt die Weihnachtskarte von Rida Alsalama

Unter den Gewinnern war Rida Alsalama. Seine Karte unter dem Motto „Ein leuchtendes Jahr“ wird der Kultusminister in diesem Jahr verschicken – an Adressaten im In- und Ausland. Zur Belohnung gab es für Rida Alsalama vom Minister eine Urkunde sowie einen Fußball und von Landrat Gerhard Radeck eine große Packung Buntstifte.

Michael Leson, Leiter der Rudolf-Dießel-Schule, bezeichnete den Besuch als Ehre für die Förderschule und nutzte nach der Auszeichnung der Schüler die Gelegenheit zum Informationsaustausch mit Grant Hendrik Tonne. Da ein Rundgang des Ministers durch die Schule in Corona-Zeiten nicht möglich ist, präsentierten Schüler mittels eines Videos „ihre“ Schule.

Schüler präsentieren ihre Schule auf Video

So konnte Tonne einen Blick in die Klassenräume, die Sporthalle, das Schwimmbecken, die Werk- und Kunsträume, die Bereiche für Physiotherapie und die Lehrküche werfen. Tonne zeigte sich beeindruckt von den vielfältigen Lehr- und Betreuungsmöglichkeiten für die derzeit knapp 150 Schüler.

Ein Schwerpunkt ist nach Worten von Schulleiter Leson die musikalische Förderung. Und so wurden dann auch sogleich Minister Tonne und Landrat Radeck im Eingangsbereich mit dem Schullied begrüßt und auf ihren Besuch an der Schule eingestimmt. Damit den Besuch aus Helmstedt und Hannover auch in Corona-Zeiten alle Schüler mitverfolgen konnten, wurde die kleine Prämierungsfeier als Livestream in die Klassenräume übertragen.

Corona-Hygieneregeln: Minister lobt disziplinierte Schüler

Tonne und Radeck dankten Schülern und Kollegium für deren diszipliniertes Auftreten beim Einhalten der gebotenen Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Das ist bisher in der Rudolf-Dießel-Schule wirklich vorbildlich gelaufen", lobte Landrat Radeck.

Nachdem die Schüler erfahren hatten, dass Minister Tonne gern joggt und Ahnenforschung betreibt, vier schulpflichtige Kinder hat und Fan von Werder Bremen ist, blieb er den Schülern nur eine Antwort schuldig: „Wann die Corona-Zeit zu Ende ist, weiß ich leider auch nicht. Aber jeder kann durch Maske tragen und Abstand halten dabei helfen, dass es besser wird".