Polizei nimmt in Schöningen 18-jährigen Ladendieb fest

Polizisten haben am Dienstag, 16.10 Uhr, dank einem aufmerksamen Ladendetektiv in einem Einkaufsmarkt einen 18 Jahre alten mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Der aus Russland stammende 18-Jährige war laut einer Mitteilung dabei, mit einer prall gefüllten Sporttasche den Markt an der Hoiersdorfer Straße zu verlassen, ohne die Waren wie Elektrorasierer, Bluetooth-Headsets und Bekleidungsstücke im Gesamtwert von rund 970 Euro zu bezahlen.

Der 18-jährige Ladendieb ist ohne festen Wohnsitz

Es zeigte sich, dass der 18-Jährige zurzeit ohne festen Wohnsitz ist und in dringendem Verdacht steht, sowohl in Halle als auch in Burg in Sachsen-Anhalt ähnliche Diebstähle begangen zu haben. Daher erließ ein Ermittlungsrichter des Helmstedter Amtsgerichtes auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig Untersuchungshaftbefehl wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls. Der 18-Jährige wurde in die Jugendstrafanstalt nach Hameln gebracht.

red