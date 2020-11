Diebe wollen bei Ochsendorf in LKW einbrechen

Eine Streife der Polizei Königslutter hat in der Nacht zum Mittwoch den Diebstahl von elektronischen Armbanduhren und Fitnesstrackern von der Ladefläche einer Sattelzugmaschine verhindert. Der aus Ungarn stammende 54 Jahre alte Fahrer hatte seinen LKW über Nacht auf dem Gelände des Autohofs Ochsendorf nahe der Autobahnabfahrt der A 2 abgestellt und sich in seinem Führerhaus schlafen gelegt. Als die Beamten routinemäßig im Nachtdienst bestreiften, bemerkten sie zwei Täter, die sich an der Heckklappe des Sattelaufliegers zu schaffen machten. Als sie den Streifenwagen sahen, flohen die Verdächtigen zwischen den vielen weiteren geparkten LKW hindurch. Eine Absuche des an die Feldmark grenzenden Geländes blieb ohne Erfolg. Am Lkw zeigte sich, dass die Täter bereits das Schloss zum Auflieger aufgebrochen hatten, ohne jedoch an die Ware zu gelangen. Der Fahrer hatte den Diebstahlsversuch bis dahin noch nicht bemerkt.

