Heimatverein inszeniert die Schöninger Stadtgeschichte neu

Eine neue Dauerausstellung zur Schöninger Stadtgeschichte bereitet der Heimatverein Schöningen vor. „Die alte Ausstellung stammte aus den 80er Jahren, als das Museum eingeweiht worden war“, erklärt Vereinsvorsitzender Heinrich Ahrens. „Der Zeithorizont, den sie umfasste, endete 1920. Auf die nachfolgenden Jahre, vor allem die Industriegeschichte der Stadt, aber auch die negativen politischen Entwicklungen wie beispielsweise die Schießerei auf dem Burgplatz im Zuge des Kapp-Putsches, ging sie nicht ein. Das wollen wir jetzt ändern.“

Bevor die neue Dauerausstellung einzieht, wird das Obergeschoss frisch gestrichen. Foto: Privat

Dafür wird in diesen Wochen das Obergeschoss des Museums, in dem die neue Ausstellung ihren Platz finden soll, renoviert und vorbereitet. Parallel dazu wird die Schau von den Vereinsmitgliedern thematisch konzipiert. „Schon jetzt wissen wir: Wir haben wieder viel, zu viel Material, das sich zu zeigten lohnt, aber viel zu wenig Fläche“, sagt Ahrens. Um die Exponate und Dokumente zu präsentieren, habe der Heimatverein bereits neue Magnet-Klapptafeln angeschafft. „Aber bis wir wirklich alles zusammengetragen und für die Schau aufbereitet haben, wird es wohl noch bis zum Frühjahr dauern“, schätzt der Vereinsvorsitzende.

Neue Dauerausstellung soll flexibel sein

Die neue Dauerausstellung, so plant es der Verein, soll sich auch durch Flexibilität auszeichnen. Im bisherigen Rückblick auf die Stadthistorie sei vieles auf Holztafeln geschrieben und gemalt und somit unveränderlich gewesen. „Aber wir lernen immer wieder dazu, erhalten von Besuchern mitunter neue Informationen“, sagt Ahrens. Das Präsentationskonzept der neuen Schau soll dies berücksichtigen. „So können wir Dinge ändern, wenn es nötig sein sollte, oder auch einfach mal andere Exponate aus unserem Fundus präsentieren.“

Krippen-Ausstellung in der Weihnachtszeit

Das Erdgeschoss des Stadtmuseums soll vornehmlich den Sonderausstellungen dienen, die die Mitglieder des Vereins mit großem Erfolg regelmäßig neu zusammenstellen. Derzeit ist dort noch die Ausstellung zur Geschichte des Fährturms von 1347 bis 2016 zu sehen (wir berichteten). „Sie wird in der letzten Novemberwoche abgebaut. Für die Weihnachtszeit werden wir dort eine kleine Krippen-Ausstellung präsentieren“, kündigt Ahrens an. „Von kitsch bis schön werden wir verschiedenste Modelle zeigen.“

Gleichzeitig wolle der Heimatverein an den Schöninger Bahnhof erinnern. „Ein Mitglied unseres Vereins hat uns dafür einen Nachbau in der Modelleisenbahngröße Spur 1 zur Verfügung gestellt. Den wollen wir in unserem Schaufenster aufbauen und mit historischen Bildern und Informationstafeln zur Geschichte des Schöninger Bahnhofs ergänzen.“ Immerhin sei die Bahnstrecke Jerxheim-Schöningen-Helmstedt mit eine der ersten im Braunschweiger Land gewesen. Später habe sie mit der Kohle-Abfuhr über Eilsleben noch stärkere Bedeutung bekommen.

Das neue Jahr beginnt mit alten Stadtansichten

Die Krippen-Ausstellung will der Heimatverein bis in die erste Januar-Woche hinein zeigen. „Anschließend werden wir aus unserem Fundus alte Schöninger Stadtansichten hervorholen“, blickt Ahrens auf das Programm des kommenden Jahres. Anschaulichen Stoff dazu liefern die Bücher von Michael Künne und Werner Freist. „Aber wir wollen aus unserem Archiv vor allem Ansichten präsentieren, die den meisten Schöningern vermutlich nicht mehr so in Erinnerung sind“, verspricht Ahrens. „Vielleicht entwickeln wir dazu auch noch ein kleines historisches Stadt-Quiz, in dem die Besucher erraten müssen: Wo ist was?“

Viel Zeit und Arbeit investieren die Mitglieder des Heimatvereins in die Neugestaltung der Schöninger Stadtgeschichte. Foto: Privat

Manche dieser Bilder, verrät Ahrens, zeigen Schöninger Straßenzüge, die sich im Lauf der Zeit vollkommen verändert haben. „Da fragt man sich wirklich: Verflixt, wo ist denn das? Aber zum Glück haben wir ja unsere alten Experten wie Werner Köhler und Günther Reichart, die uns auf die Spur helfen.“

Viele der traditionellen Gesellschaftsveranstaltungen des Heimatvereins wie das Braunkohl- oder Hallerkuchenessen werden wegen Corona leider ausfallen müssen, bedauert Ahrens. Auch auf die beliebten Filmvorführungen werde der Verein schweren Herzens verzichten müssen. „Die waren ja schon vor Corona so gut besucht, dass wir Wiederholungstermine anbieten mussten. In dieser Zeit viele Menschen in einem beengten Raum im Museum zu versammeln, können wir leider nicht verantworten.“

Lange haben die Museumsmacher auch darüber nachgedacht, die gerade zur Weihnachtszeit sehr beliebten Bastelnachmittage für Kinder anzubieten. „Doch auch hier fiel unsere Entscheidung letztlich negativ aus. Es geht leider nicht anders, aber in diesem Jahr werden wir darauf verzichten müssen.“

Das Schöninger Heimatmuseum am Markt ist mittwochs von 15 bis 17 Uhr sowie sonntags zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Foto: Markus Brich

Auch in den Besucherzahlen des Heimatmuseums lässt sich Corona ablesen. „An manchen Tagen nach der Schließung im Frühjahr hatten wir kaum Besucher. Da war dann manchmal mehr Aufsichtspersonal als Publikum im Museum“, berichtet Ahrens und erklärt: „Wir achten sehr streng darauf, dass sich jeder Gast in eine Liste einträgt, die Alltagsmaske trägt und Abstand hält.“ Dafür braucht es in den zwei Geschossen des Museums schon drei Mitglieder für die Aufsicht. „Gerade ältere Menschen“, das bemerkt Ahrens, „sind grundsätzlich vorsichtig und überlegen sich gut, wo sie hingehen.“

Spürbar zurückgegangen sei auch die Zahl der Touristen in Schöningen. Dabei spiele auch die geringe Frequenz der Besucher im Paläon eine Rolle, von dessen Zahlen letztlich auch das Heimatmuseum profitiere. „Von vielen unserer Gäste wissen wir, dass sie vormittags im Paläon waren und den Nachmittag für einen Besuch in der Stadt und einen Abstecher in unser Museum genutzt haben.“ Deren Zahl ist stark zurückgegangen.

Der Rückgang der Besucherzahlen wirkte sich auch auf den Inhalt der im Museum aufgestellten Spendentonne aus. Um so mehr überrascht hat den Heimatverein die Spendenfreudigkeit seiner Mitglieder. „Unserer Bitte um finanzielle Unterstützung sind wirklich viele Mitglieder und Bürger gefolgt. Dafür möchten wir uns als Vorstand ausdrücklich bedanken.“ Weiterhin gilt: Wer die Neugestaltung der Schöninger Stadtgeschichte mit einer Spende fördern möchte, darf sich gerne im Museum am Markt melden.

Das Schöninger Heimatmuseum ist mittwochs von 15 bis 17 Uhr sowie sonntags zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet.