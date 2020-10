Die Digitalisierung der Grundschulen in der Gemeinde Lehre soll vorangetrieben werden.

Lehre. Mit der WLAN-Technik geht es voran, beim IT-Konzept hakt es noch: In der Gemeinde Lehre sollen die Grundschul-Standorte „digitaler“ werden.

Dem Thema Digitalisierung wird – gerade in Corona-Zeiten – eine große Bedeutung beigemessen. So solle auch der Unterricht an den Grundschulen der Gemeinde Lehre „digitaler“ werden – das fordern unter anderem der Schulausschuss des Gemeinderates, Teile der Elternschaft, auch Lehrkräfte und Schulleitungen.

Der Schulausschuss hat in den vergangenen gut 18 Monaten mehrheitlich mehrmals das Ziel vorgegeben: Es solle ein entsprechendes Konzept erstellt werden, die Vernetzung innerhalb der Schulen und der Standorte untereinander müsse voran getrieben werden. Zudem sei es notwendig, mit Hard- und Software, die auf dem aktuellen Stand der Technik ist, zu arbeiten. Zentrale Daten- und Systemprogrammverwaltung geplant Außerdem solle eine zentrale Daten- und Systemprogrammverwaltung installiert werden. „Eine zentrale Datenhaltung ist aus meiner Sicht allein schon aus Gründen des Datenschutzes und der Datensicherheit dringend erforderlich", wiederholte Andreas Schneider-Adamek (CDU) auf der jüngsten Schulausschusssitzung seine schon mehrfach vorgetragene Forderung. Zum aktuellen Stand des Themas „Vernetzung“ teilte uns die Verwaltung der Gemeinde Lehre nun auf Anfrage schriftlich mit: „Am 26. Oktober tagt erneut der Arbeitskreis Digitalisierung, um die weitere Zeitschiene der Planungen sowie Beschaffungen abzustimmen. Weiter soll eine Beratung zu pro und contra eines Vernetzungskonzeptes zwischen den Schulen erfolgen." Die Schulstandorte in Lehre sollen vernetzt werden Zur Erinnerung: Im April vergangenen Jahres anlässlich der Einstellung eines gemeindlichen IT-Systemadministrators stellte der Schulausschuss die Notwendigkeit der Erstellung eines kommunalen IT-Konzeptes inklusive Vernetzung der Standorte fest. Und nun soll nach gut 18 Monaten über das Für und Wider solch eines Konzeptes beraten werden. Weit fortgeschritten sind immerhin die Arbeiten zur Ausstattung der Grundschulen mit W-LAN-Technik und der dafür notwendigen Verkabelung, die über den sogenannten Digitalpakt des Bundes finanziert wird. 150.000 Euro stehen der Gemeinde Lehre aus dem Digitalpakt zur Verfügung. Zudem wird die Grundschule Lehre neue Laptops als Ersatz für abgängige Geräte erhalten. Hierzu hat die Gemeinde auch einen Förderantrag zum Sofortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder für digital gestützten Unterricht gestellt. Weitere 150.000 Euro für die Weiterführung der Digitalisierung im Haushalt Im kommunalen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sind weitere 150.000 Euro für die Weiterführung der Digitalisierung an den Grundschulen vorgesehen. Ziel ist unter anderem, die Kreidetafeln durch sogenannte Smart-Screens zu ersetzen. Dazu soll der Arbeitskreis Digitalisierung nun einen Vorschlag erarbeiten.