Unternehmerinnen der Gemeinde Lehre stellen sich vor

Nach wie vor sind die Unternehmerinnen der Gemeinde Lehre sehr aktiv. Trotz oder gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie haben sie sich ausgetauscht, digitale Treffen abgehalten – und sogar ein Projekt zu Ende gebracht: Das Unternehmerinnen-Netzwerk der Gemeinde hat jetzt laut einer Mitteilung einen eigenen Flyer herausgebracht, in dem sich einige der Frauen vorstellen. Das Ergebnis liegt unter anderem bei den Teilnehmerinnen und im Rathaus der Gemeinde aus.

„Ursprünglich hatten wir den Flyer für unsere nächsten Aktionen wie das Bürgerfrühstück vorm Rathaus gestaltet, diese mussten dann ja aber leider angesichts der Pandemie ausfallen“, so Christina Schütz von den Unternehmerinnen, die den Flyer gestaltet hat. „Dennoch haben wir an dem Projekt festgehalten, denn eines unserer relevanten Themen ist ja die Sichtbarkeit jeder Einzelnen“, ergänzt Edda Hammermüller, die 2017 die Idee zu dem Netzwerk hatte und dieses gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Julia Carluccio anschob.

Inzwischen hat sich viel getan. Regelmäßig tauschen sich die Frauen aus, unterstützen sich gegenseitig und präsentieren sich bei Aktionen wie dem Frühjahrsmarkt in Essenrode, dem Martinsmarkt in Brunsrode oder dem Tag des Denkmalschutzes an der Mühle in Wendhausen. Der Flyer ist jetzt ein weiterer Weg, sich trotz Corona ganz kontaktlos präsentieren zu können. Neben der Designerin und der Mentaltrainerin präsentieren sich in diesem auch die Fachwirtin für Hygienetechnik Bianca Kunz, Vera Weng von der Musikschule Fröhlich, die Tierärztin Gudrun Schatt, die Raumausstattermeisterin Carola Schink, Karrierecoach Andrea Huinink und Heilpraktikerin Simone Elisabeth Budich.

Nähere Informationen zu dem Flyer oder dem Netzwerk gibt es bei Julia Carluccio, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Lehre, unter (05308) 699-34 oder per E-Mail an gleichstellung@gemeinde-lehre.de.

red