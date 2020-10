Schützen würdigen in Hoiersdorf Lebenswerk von Jochen Heyer

Der Kreissportschützenverband (KSSV) Helmstedt zeichnete in Hoiersdorf Jochen Heyer für seine besonderen Verdienste um das Schützenwesen und die Verbundenheit mit den Schützen in Sachsen-Anhalt aus. Das Lebenswerk Heyers wurde am Tag der Wiedervereinigung mit der Verleihung der Silbernen Präsidentennadel des Niedersächsischen Sportschützenverbandes gewürdigt.

Dazu hatten sich im Schützenhaus Hoiersdorf der Vorsitzende des KSSV, Thomas Reineke, Kreisschatzmeister Klaus Severitt, die Ehrenvorsitzenden Klaus Thiele und Ernst-Otto Hanne, Ortsbürgermeister Olaf Eppert sowie die Vorsitzenden des SV Hoiersdorf, Rüdiger Boog und Thomas Wiesner, sowie weitere Schützen versammelt. Sie alle drückten Jochen Heyer ihren Dank und ihre Anerkennung aus für dessen stetes Engagement im Schützenwesen und dem Zusammenleben der Menschen in Hoiersdorf und Umgebung.

Bewegende Laudatio von Ernst-Otto Hanne

In einer ausführlichen Laudatio honorierte Hanne das Leben und Wirken Heyers, letzteres begann vor 67 Jahren als Jugendschütze. „Durch seinen Vater und später seine Schwester, die maßgeblich an der Gründung der Damenabteilung in Söllingen mitgewirkt hatte, war der Weg vorbestimmt“, erinnerte Hanne. „Beruflich und privat änderte sich sein Leben, nachdem er in Wobeck eine Bäckerei übernommen hatte. Das Geschäft und der zwangsläufig andere Tagesablauf verdrängten die Zeit für den Schießsport etwas.“

Nach Aufgabe der Bäckerei 1974 und dem Ortswechsel nach Hoiersdorf wuchs Heyer vom aktivem Jugendschützen zum Jugendleiter (1975 bis 1984) heran. Sein größter Erfolg in diesem Amt: Sein Sohn wurde 1978 in der Schülerklasse mit der Luftpistole Deutscher Meister. Als Vorsitzender des SV Hoiersdorf wirkte Heyer von 1984 bis 1999 und ist seit dieser Zeit auch Ehrenvorsitzender.

Der SV Hoiersdorf trägt Heyers Handschrift

„Die Sanierung und Gestaltung des Vereines trägt seine Handschrift“, betonte Hanne in seiner Festrede und würdigte auch Heyers Verdienste um den Kreissportschützenverband Helmstedt, in dem er diverse Ämter innehatte. „Jochen Heyer war nie nur einfach Mitglied, sondern immer bestrebt Zeichen zu setzen, Wege in die Zukunft zu suchen und mit viel Mühe und Einsatzbereitschaft sich zu jeder Zeit einzubringen“, lobte Hanne und stellte fest: „Er war der Motor, ohne zu fragen, wie es seinen Lieben damit geht, ohne zu fragen: Was habe ich davon, was bringt es mir?“ Da „hinter jedem Einzelnen, der sich für die Menschen in seinem Umfeld einbringt, auch immer ein verzichtsbereiter Partner steht“ dankte Hanne auch Heyers Familie, besonders seiner Ehefrau Hanna.