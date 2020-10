Einheitsgemeinde Velpke – Es kommt Kritik aus Bahrdorf

Die Demokratie sei ein kostbares Gut, das gerade in kleinen und durch kleine Einheiten lebe. „Je größer eine Kommune wird, je mehr wir zentralisieren, desto weiter entfernen wir uns von echter Demokratie“, sagt Hans-Hubertus Broistedt (CDU), Bürgermeister in Bahrdorf. Er spricht sich klar gegen die Pläne von Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke aus. Dieser strebt die Wandlung der Samtgemeinde Velpke in eine Einheitsgemeinde an. Die politische Stimmung zu diesem Thema schwankt zwischen strikter Ablehnung, freudiger Zustimmung und zögerlicher Annäherung. Ohne ein positives Votum aus allen Gemeinderäten will Fricke das Thema nicht weiter verfolgen.

„Dieser Schritt wäre Wahnsinn“ Während sich andere politische Mandatsträger in Bahrdorf mehr Gerechtigkeit von einer großen Gemeinde Velpke erhoffen, warnt Hans-Hubertus Broistedt : „Wir haben in Bahrdorf ein großes politisches und gesellschaftliches Einvernehmen, wir befinden uns laufend im Gespräch mit den Menschen und nehmen diese mit, so gut es geht. Das würden wir mit einer Einheitsgemeinde abschaffen. Dieser Schritt wäre Wahnsinn.“ Er plädiert für mehr Engagement vor Ort, eine größere Einheit könne leicht eine Entfernung der Menschen vom politischen Geschehen nach sich ziehen. Das hält Broistedt vor dem Hintergrund der Akzeptanz bei den Menschen für problematisch. Das Argument kürzerer und schnellerer Entscheidungswege lässt er nicht gelten: „Damit findet kaum bis kein Diskurs über die Themen vor Ort statt“, glaubt Broistedt und wird drastisch: „Die Bildung einer Einheitsgemeinde ist für mich der Anfang vom Ende der Demokratie.“ Sein Stellvertreter Heinz-Udo Liedtke (SPD) sieht das ganz anders: „Gerade Bahrdorf braucht die Einheitsgemeinde.“ Schon vor Jahren habe er sich für diese kommunale Form ausgesprochen. „Die Lasten werden besser und gerechter verteilt.“ Natürlich werde hier und da mal was auf der Strecke bleiben, aber: „Wir sollten für unsere Bürger denken und nicht für unseren Kirchturm.“ Er würde kurze Entscheidungswege und weniger kommunale Haushalte begrüßen. „Wir sind in Bahrdorf doch schon seit Jahren eine Einheitsgemeinde“, so der Sozialdemokrat. Man binde in Entscheidungen und Prioritäten selbstverständlich alle Ortsteile ein. Wichtig wären ihm aber Ortsräte. Schaare ist hin- und hergerissen Karl-Heinz Schaare (parteilos ohne Fraktion) ist hin- und hergerissen. Er glaubt nicht, dass gleiche Lebensbedingungen ohne eine Einheitsgemeinde hergestellt werden können und nennt die Vereinsförderung als Beispiel: „Wir müssen von diesen Unterschieden weg“, sagt er. Bahrdorf gehöre nicht zu den finanzstarken Gemeinden und könne sich eine Vereinsförderung, wie sie die Gemeinde Velpke etwa pflegt, nicht ansatzweise leisten. Er bezweifelt, dass die stärkeren Gemeinden in der Samtgemeinde bereits sind, von ihrem erreichten Standard etwas abzurücken. „Wir müssen sehr viel anpassen. Das wird ein langer Weg“, so Schaare, der zudem eine Befürchtung äußert: „Politische Vertreter der kleinen Ortschaften werden in einem Rat der Einheitsgemeinde kaum mehr vertreten sein.“ Zugleich hege er die Hoffnung, dass dieses Thema ein Anreiz für Menschen sein kann, sich nun politisch zu engagieren.