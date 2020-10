Neuer Anlauf: Nordumgehung soll Grasleben Entlastung bringen

Fast einstimmig fiel der Beschluss aus, einen weiteren Anlauf für eine seit Jahrzehnten geforderte Entlastungsstraße zu unternehmen. Dem Landkreis Helmstedt als zuständigem Baulastträger wird die Planung einer Nordumgehung vorgeschlagen. Die erforderlichen Mittel soll er im Straßeninvestitionsprogramm 2021 bis 2026 einplanen.

Südumgehung wäre zu schwierig

Die Gemeinde Grasleben hatte sich nach eigenen Angaben zuvor darum bemüht, die Realisierbarkeit einer Südumgehung zu prüfen, die verkehrstechnisch als die effektivste Variante eingeschätzt wird, weil mit Mariental, Grasleben und Weferlingen mehrere Orte auf einen Schlag entlastet würden. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Landes Sachsen-Anhalt sei jedoch negativ ausgefallen, berichtet die Gemeinde. Der Bau der Südumgehung sei nach Einschätzung des dortigen Verkehrsministeriums nicht wirtschaftlich. Außerdem sei die Genehmigungsfähigkeit fraglich – wegen des Naturschutzes und des vorhandenen Salzbergwerks.

Bestehende Feldwege nutzen

„Realistischste Variante ist eine Nordumgehung, die sich an bestehenden Feldwegen orientiert“, sagte Gemeindedirektor Gero Janze unserer Zeitung. Noch gebe es freilich keine exakte Routenführung, das sei noch zu früh. „Die Trasse könnte nördlich des Ortes mit deutlichem Abstand zur Wohnbebauung verlaufen“, meinte Janze. Er räumte ein, dass die Ortsdurchfahrt nur hinsichtlich des Verkehrs in Richtung Wolfsburg eine Entlastung erfahren würde. Das sei aber immer noch besser, als gar keine Entlastung zu bekommen.

Neuer Kreistag müsste entscheiden

Landrat Gerhard Radeck sagte auf Anfrage, dass er schon bei seinem Amtsantritt 2016 die Notwendigkeit einer Ortsumgehung für Grasleben anerkannt und Unterstützung zugesagt habe. Die Kreisverwaltung werde sich daher in Hannover nach Fördermöglichkeiten erkundigen. „Den Beschluss bezüglich der Aufnahme dieses Projektes in das Straßeninvestitionsprogramm der Jahre 2021 bis 2026 müsste der neue Kreistag nach den Kommunalwahlen im nächsten Jahr fassen“, so Radeck. Zu möglichen Kosten könne man ohne konkrete Planung keine Aussagen treffen.

Die Nordumgehung ist auch aus Radecks Sicht die geeignetste Variante. Sowohl Niedersachsen als nun auch Sachsen-Anhalt hätten sich gegen eine Südumgehung ausgesprochen.

Im Unterschied zur Südumgehung würde die Nordumgehung ausschließlich auf niedersächsischem Boden verlaufen. „Vor einigen Jahren hatten wir bereits die Zusage für eine 75-prozentige Förderung vom Land“, erklärte Janze. Die restlichen 25 Prozent müssten sich die Gemeinde Grasleben und der Landkreis Helmstedt teilen. Ob die Feldmarkinteressentschaft bereit wäre, die benötigten Flächen für die Nordumgehung zur Verfügung zu stellen, ist offen. „Wir haben die Landwirtschaft eingebunden, eine Reaktion steht noch aus“, sagte Janze.