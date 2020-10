Naturschutz und Industrie im Schöninger Revier vereinbar?

Das Projekt „Wildnis wagen“ war lange Zeit die einzig greifbare Zukunftsidee für die Folgenutzung des Schöninger Tagebau-Reviers. Mit den Neuansiedlungsplänen des Helmstedter Regional-Managements (HRM) nimmt der erhoffte Strukturwandel am ehemaligen Braunkohlestandort nun Fahrt auf. Diese Entwicklung verfolgt auch die Stiftung Naturlandschaft aufmerksam. Sie lässt als Projektträger derzeit eine Machbarkeitsstudie erarbeiten, mit der die Vision, das rund 500 Hektar große Tagebau-Areal als Lebensraum für einige ursprüngliche Tierarten sich selbst zu überlassen, auf Realisierungsmöglichkeiten geprüft wird.

Um wirtschaftliche Interessen und Naturschutz im ehemaligen Revier unter einen Hut zu bringen, „braucht es jetzt dringend eine raumordnerische Gesamtkonzeption“, fordert Karl-Friedrich Weber, Präsident der Stiftung Naturlandschaft, und warnt: „Wenn nun Einzelprojekte eine Eigendynamik entwickeln, droht die Gefahr, dass die Naturkomponente ad absurdum geführt wird.“

Stiftung fordert übergreifenden Informationsaustausch

Er bedauert, dass es in den vergangenen Monaten nicht zu einem übergreifenden Informationsaustausch über den Stand der verschiedenen Projektplanungen zwischen den regionalen Akteuren des Strukturwandels gekommen sei. „Wenn sich beim Gewerbegebiet Buschhaus jetzt etwas tut, ist das eine positive Entwicklung. Aber die Nahtstelle zwischen einem großflächigen Gewerbe- und Industriegebiet und unserem Wildnis-wagen-Projekt südlich davon, muss natürlich durchdacht werden“, sagt Weber. Abzuklären sei zum Beispiel, wo die Grenzen verlaufen sollen, „damit wir mit unseren Planungen nicht im freien Raum rudern“. Deshalb kündigt der Stiftungspräsident an, nun selbst aktiv zu werden: „Wir werden die potentiellen Partner nach den aktuellen Planungsständen befragen.“

Die bisherige Zusammenarbeit mit dem Eigentümer der Tagebauflächen, der Helmstedter Revier GmbH (HSR), beschreibt Weber indes als gut. Bis zum Eintreffen noch fehlender Detailinformationen zur Flächenentwicklung, die die Machbarkeitsstudie in Verzug gebracht haben, sollen unterschiedliche Entwicklungsszenarien für das Areal überprüft werden. Drei Modelle wird das mit der Studie beauftragte Büro BTE – Tourismusmanagement in den Fokus nehmen: Die Fläche der Renaturierung zu überlassen, die Entwicklung zur „Wildnis mit geeigneten Großtieren“ sowie die Idee einer „Wildnis-Schau“ in Anlehnung an das britische „Eden-Project“. „Wir hoffen, Anfang des kommenden Jahres erste Informationen zum Zwischenstand der Studie der Öffentlichkeit präsentieren zu können“, sagt Weber.

Bundesregierung verfehlt Naturschutzziel deutlich

Die Triebfeder der „Wildnis wagen“-Initiatoren, der Umwelt ein Stück Natur zurückgeben zu wollen, hat nichts von ihrer Spannkraft verloren. Das von der Bundesregierung angestrebte Ziel, bis 2020 mindestens zwei Prozent der Fläche Deutschlands einer von menschlichen Nutzungen freien Entwicklung zu überlassen, wurde mit 0,6 Prozent deutlich unterboten. Diese Zahl ermittelten das Frankfurter Netzwerk für Biodiversität und kritisiert: „Damit konnte nur ein knappes Drittel des Ziels für 2020 erreicht werden.“