Bauabsicht in Räbke stößt auf wenig Gegenliebe

Soll Räbke Bebauung für den Bereich rund um das Gästehaus zulassen? Und wie sollen die noch aus dem Dorfwettbewerb übrig gebliebenen Einnahmen verwendet werden? Über diese und weitere Themen hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu beraten. Mit Bürgermeister Rainer Angerstein sprachen wir über die Ergebnisse.

Bereits mehr als ein Jahr ist es her, dass das Silberdorf Räbke sein erfolgreiches Abschneiden im Bundesentscheid des Dorfwettbewerbs feiern konnte. Doch noch sind nicht alle finanziellen Mittel ausgeschöpft, die die Gemeinde dadurch generieren konnte. Insgesamt fast 24.000 Euro kamen zusammen, etwa 16.000 Euro seien bisher ausgegeben worden, informierte Angerstein.

Pläne für die restliche Summe

Die Gelder summierten sich vornehmlich aus Preisgeldern sowie privaten Spenden. So gab es für jede erfolgreich absolvierte Stufe einen Preis, als Landessieger beispielsweise 3000 Euro. Neue Bänke, Neupflanzungen, Schautafeln und der Erinnerungsstein mitten im Dorf gehörten zu den bisherigen Ausgaben. „Und wir haben natürlich gefeiert“, berichtete der Bürgermeister. Für die restliche Summe gibt es auch schon Pläne.

Räbke soll an den Dorfeingängen Willkommens-Schilder bekommen, darüber sei sich der Rat einig. Das vierköpfige Team um Christoph Wäterling, das bereits für den Erinnerungsstein und die Tafeln gesorgt hatte, solle hier Vorschläge erarbeiten. Dazu gehört auch die Kosten-Ermittlung.

Amino überlässt Fläche

Dass Räbke ein wachsendes Dorf ist, zeige sich auch an der leicht gestiegenen Einwohnerzahl, die mit Stand 1. September bei 725 liegt. Bauplätze im neuen Baugebiet stünden kaum noch zur Verfügung. Von den aktuell 32 ausgewiesenen seien 27 verkauft. Die restlichen aber reserviert mit Warteliste, betonte Angerstein. Mit der Errichtung des Kinderspielplatzes vor ein paar Wochen sei dort ein weiterer Baustein fertig gestellt worden. Die Gemeinde muss nun noch die Einzäunung vornehmen. „Den Auftrag dafür haben wir vergeben, genau wie für den Zaun auf dem ehemaligen Amino-Gelände“, informierte Angerstein.

Am Mühlenweg hatte das Unternehmen der Gemeinde eine Fläche inklusive eines ehemaligen kleinen Betriebsgebäudes überlassen. Dieses müsse abgesichert werden, erläuterte Angerstein. Die Gemeinde benötige das Gelände, da der Unterhaltungsverband Schunter an der Stelle die Renaturierung des Gewässers vorantreiben will. Unter anderem solle eine Fischtreppe eingebaut werden. Dafür müsse ein Stück des jetzt vorhandenen Grillplatzes weichen.

Gemeinde will Bebauungsplan

Dieser solle dann auf den neuen Platz verlagert werden, der zu einem kleinen Naherholungspunkt werden soll, erläuterte Angerstein weiter. Als weitere Punkte wurden der Jahresabschluss 2013 mit Entlastung des Bürgermeisters sowie der aktuelle Stand in Sachen Sanierung des Gemeindeschuppens behandelt. Nach einem neuen Dach, neuer Elektrik sowie neuen Fenstern und Türen, folgen nun die Innenverputzarbeiten. Kein abschließendes Ergebnis gab es in Sachen Bebauungsplan „Im Dorfe“.

Die Anfrage eines Eigentümers, auf einer derzeit reinen Ackerfläche im Bereich des Jugend- und Gästehauses bauen zu wollen, beschäftigt den Rat. Aus Landkreis-Sicht wäre es zulässig und kein Problem, stellte Rainer Angerstein fest, doch dagegen sträubt sich die Gemeinde. „Wir möchten, dass die Natursituation und die Optik erhalten bleiben und fürchten, dass neue Bauten die Optik in Richtung Elm beeinträchtigen könnten“, erläuterte der Bürgermeister.

Zurück in den Bauausschuss

Deshalb sei jetzt die Überlegung, einen Bebauungsplan mit einer explizit ausgewiesenen Grünfläche für den Bereich aufzustellen – so bliebe die Planungssicherheit in Händen der Gemeinde. Eine Entscheidung habe der Rat nicht getroffen, sondern das Thema zur Beratung in den Bauausschuss zurückverwiesen.

Der Bauausschuss Räbke tagt am Mittwoch, 21. Oktober, um 18 Uhr im Jugend- und Gästehaus. Neben den Vorgaben für die Bebauung „Im Dorfe“ geht es auch um den Endausbau für die ersten drei Abschnitte des Baugebiets Bischofsberg.