In wahrlich prächtiger Verfassung begehen heute Inge und Karlheinz Reiß das Jubiläum der Eisernen Hochzeit. Das nunmehr seit 65 Jahren verheiratete, geistig und körperlich noch überaus agile Ehepaar lebt nach dem Motto „Bewegung hält fit“.

„Täglich sind wir für zwei, drei Stunden draußen unterwegs“, berichtete der inzwischen 90-jährige Karlheinz Reiß. Mit „draußen“ meint das wirklich „eiserne“ Paar die abwechslungsreiche Kulturlandschaft der Gemeinde Lehre mit ihren Wald- und Wiesenflächen. „Quasi direkt vor unserer Haustür geht es in den Wald. Diese Nähe zur Natur gefällt uns“, berichtet die 85-Inge Reiß, die gemeinsam mit Ehemann Karlheinz seit knapp zwei Jahren in Lehre wohnt.

Um der Familie näher zu sein, ist das Ehepaar nach Lehre gezogen

Zuvor lebten Inge und Karlheinz Reiß 50 Jahre in Wolfsburg in der Nähe des alten VfL-Stadions. „Ein Teil unserer Kinder und Enkelkinder lebt schon länger in Lehre. Um näher bei ihnen zu sein, sind wir dann auch nach Lehre gezogen“, erklärte Inge Reiß, die im Jahr 1940 aus Brome nach Wolfsburg kam, um dort bei Volkswagen zu arbeiten. „Mein Vater hat das Werk mitaufgebaut“, berichtete Inge Reiß.

Inge und Karlheinz Reiß am Tag ihrer Hochzeit, am 14. Oktober 1955.  Foto: privat

In der VW-Stadt hatten sich die „Eisernen“ auch kennengelernt ­– beim Seifenkistenrennen am Klieversberg. Karlheinz Reiß verschlug es in den Wirren nach Ende des Zweiten Weltkrieges aus Ostpreußen nach Wolfsburg.

Sie haben zwei Töchter und einen Sohn

Das Paar wurde heimisch in Wolfsburg und gründete alsbald eine Familie, zwei Töchter und ein Sohn erblickten das Licht der Welt. Karlheinz Reiß, gelernter Fernmeldebauhandwerker, war von 1956 bis zum Eintritt in den Ruhestand bei der Wolfsburger Berufsfeuerwehr tätig. Nach der Geburt des ersten Kindes gab Inge Reiß ihre Anstellung bei Volkswagen auf und kümmerte sich um die Familie und den Haushalt.

Beide eint bis heute eine innige Verbundenheit zur Natur. Lange waren sie Mitglied im Harzklub, und nicht nur deshalb ist Bewegung an der frischen Luft Teil der Reiß-DNA. „Seit meinem neunten Lebensjahr treibe ich Sport, habe lange geturnt und Faustball gespielt – beim VfL und bei TV Jahn Wolfsburg, in Vorsfelde und beim TuS Essenrode“, sagt Karlheinz Reiß.

Enger Kontakt zu Kindern und Enkeln – auch in Corona-Zeiten

Ein wichtiger Ankerpunkt für beide ist das Familienleben. „Wir haben einen überaus engen Kontakt zu unseren Kindern und Enkelkindern. Das gibt uns Freude und Halt sowie natürlich auch – gerade in den schwierigen Corona-Zeiten – viel Abwechslung in unserem Alltag“, betont Inge Reiß.

So wird dann die Eiserne Hochzeit natürlich im Familienkreis gefeiert – am Samstag im Restaurant „Schweizer Haus“, in Sichtweite der Wohnung des Paares. Und natürlich geht es zu Fuß ins „Schweizer Haus“ – eben so, wie es Inge und Karlheinz Reiß in 65 gemeinsamen Ehejahren immer gehalten haben.