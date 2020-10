Andreas Weber will das Direktmandat für die CDU holen

Andreas Weber soll es bei der Bundestagswahl 2021 für die CDU im Wahlkreis 51, Helmstedt-Wolfsburg, richten. Am Freitagabend stimmten 127 wahlberechtigte Mitglieder der Wahlkreis-Mitglieder-Vollversammlung im Helmstedter Brunnentheater für den 41 Jahre alten Königslutteraner. Er setzte sich in einer Stichwahl gegen Cindy Lutz aus Wolfsburg-Ehmen durch (wir berichteten: https://www.helmstedter-nachrichten.de/gifhorn/article230635586/Andreas-Weber-tritt-fuer-CDU-zur-Bundestagswahl-in-Helmstedt-an.html).

Insgesamt hatten sechs Frauen und Männer um die Gunst der 239 anwesenden Christdemokraten gebuhlt. Zum Wahlkreis 51 gehören Helmstedt, Wolfsburg und Teile Gifhorns, konkret das Boldecker Land und Brohme. Nach der Wahl beschwor die Helmstedter Kreisverbandsvorsitzende Elisabeth Heister-Neumann die Geschlossenheit der CDU-Verbände im Wahlkreis, um das Direktmandat zu gewinnen.

Kandidaten stellten sich vor

Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert leitete die Versammlung und führte die Mitglieder zunächst durch notwendige Formalitäten, etwa die Bildung der zwölfköpfigen Stimmzählerkommission. Wie wichtig ein exakter Ablauf ist, sollte sich später noch herausstellen. Doch zunächst hatten die Kandidaten das Wort.

Der Bundestagswahlkreis 51 Helmstedt-Wolfsburg. Foto: Jürgen Runo

Jeweils fünf Minuten lang durften sie die Parteimitglieder von sich überzeugen: Alexander Börger aus Flechtorf, Dirk Evers aus Flechtorf, Cindy Lutz aus Wolfsburg-Ehmen, Kathleen Radeck aus Helmstedt, Diana Siedentopf aus Lehre und Andreas Weber aus Königslutter. Die Reihenfolge auf der Bühne bestimmte Angelika Jahns per Los.

Kämpferischer Weber

Andreas Weber konnte mit seiner politischen Erfahrung überzeugen. Seit 2001 sitzt er im Stadtrat Königslutter, seit 2016 im Kreistag. Er ist seit 1989 Mitglied in der CDU, war Teil der Jungen Union, seit 2007 dient er als Abgeordnetenmitarbeiter, zunächst für Günter Lach, nun für Veronika Koch, und ist aktuell Landesgeschäftsführer.

„Wahlkampf liegt mir im Blut“, sagte er zu den Anwesenden und stellte dann sogleich kämpferisch fest: „Ich glaube an die Zukunftsfähigkeit der Einheit. Unsere Region hat ein herausragendes Potenzial. Ich will, dass die Industriearbeitsplätze in der Region bleiben und nicht durch linke und grüne Ideologen kaputtgemacht werden.“ Damit bezog er sich sowohl auf Wolfsburg mit Volkswagen als auch auf Helmstedt mit Buschhaus.

Establishment und Sicherheit

Dirk Evers erklärte, als unverbrauchter Kandidat aus dem Mittelstand die Mehrheit der Gesellschaft vertreten zu können. Er sei bekennend konservativ, lasse sich jedoch nicht verbiegen oder vom Establishment vereinnahmen. Das war vielen spürbar zu „radikal“.

Kathleen Radeck trug eine flüssige und in sich schlüssige Rede vor. Die Hauptthemen der staatlich geprüften Landwirtin und Polizeikommissarin waren Landwirtschaft und Sicherheit. Im Wort „Landwirtschaft“ steckten die Begriffe „Land“ und „Wirtschaft“, sagte sie, und ging so auf die gesamte Themenbreite der Region eingehen.

Fehlende Wahlbotschaften und Familie

Die Wahlbotschaften von Diana Siedentopf kamen nicht wirklich an beziehungsweise fehlten. Sie verloren sich in einer zusammenhanglosen Rede, der schwerlich zu folgen war. Das Ergebnis: nur fünf Stimmen im ersten Wahldurchgang.

Cindy Lutz aus Wolfsburg-Ehmen stehe für Familie, und damit, so sagte sie, meine sie die gesamte Familie. Ihr Steckenpferd sei die Sozialpolitik. Sie wolle Netzwerke knüpfen, um die Region im Bundestag voranzubringen.

Weddeler Schleife

Dr. Alexander Börger aus Lehre stellte sich als bürgernah und sachkompetent dar. Er erklärte, das Geld müsse endlich wieder zurück in die Region fließen, und brachte die Weddeler Schleife ins Spiel. Als Vertreter des Kreisverbandes Helmstedt trat er eben dessen Mitgliedern auf die Füße, denn unter ihnen ist die Weddeler Schleife umstritten.

Der Wahlvorgang zog sich schließlich. Es tauchten zwei Wahlzettel mehr auf, als Namen auf der Liste des Versammlungsleiters standen. Ein echtes Problem, das die Wahl hätte ungültig werden lassen können. Doch wie sich herausstellte, waren die Namen zweier verspätet eingetroffener Wolfsburger Vertreter nur noch nicht Wittich Schobert gemeldet worden. Inhaltlich soll der Wahlkampf nun von allen gemeinsam getragen werden.

Der Wahlabend in Zahlen:

Stimmberechtigte: 239, davon 150 aus Helmstedt, 87 aus Wolfsburg, 2 aus Gifhorn.

Stimmverteilung 1. Wahlgang: Alexander Börger 37 Stimmen; Dirk Evers 13 Stimmen; Cindy Lutz 68 Stimmen; Kathleen Radeck 33 Stimmen; Diana Siedentopf 5 Stimmen; Andreas Weber: 75 Stimmen.

Stichwahl: Andreas Weber 127; Cindy Lutz 105; ungültige Stimmen: 3, nicht abgegeben 4.