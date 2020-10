Auszeichnung für Amino aus Frellstedt

Zum ersten Mal wurde die Amino GmbH aus Frellstedt für den „Großen Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung nominiert und war gleich erfolgreich. Bei einer Gala in Düsseldorf wurde das Familienunternehmen ausgezeichnet, das unter die letzten fünf für den Wettbewerbsbereich Niedersachsen/Bremen gekommen ist.

Zwar haben sie nicht gewonnen, aber das Erreichte sei ein unerwarteter Erfolg. Geschäftsführer Lutz Thomas wird in einer Pressemitteilung unter anderem mit den Worten zitiert: „Wir freuen uns über die Auszeichnung zum Finalisten des Großen Preises des Mittelstandes 2020 als Anerkennung unserer Entwicklung von einem Flüssigzuckerstandort in eine moderne Pharma-Wirkstoff-Produktion.“

Nominiert durch Bundestagsabgeordneten

Der Wachstumskurs werde aktuell durch eine Investition mit dem Bau einer neuen Produktionsstätte gestützt. Und weiter: „Wir sind überzeugt, gute Grundlagen für die Zukunft des Unternehmens und des Standortes in Frellstedt gelegt zu haben. Innovation und Internationalisierung bleiben die Eckpfeiler unserer Strategie.“

Amino-Geschäftsführer Lutz Thomas (rechts) und Kai-Philipp Thomas mit dem Pokal und der Urkunde des Großen Mittelstandspreises. Foto: Privat / Amino

Nominiert wurde der Aminosäurenhersteller vom SPD-Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs. Als „wegweisendes Unternehmen“ in seinem Wahlkreis habe Falko Mohrs nicht lange gezögert, Anfang des Jahres die Amino GmbH zu nominieren, heißt es dazu in einer Pressemitteilung seines Büros. Für die Frellstedter folgte eine Prüfung nach fünf Kriterien.

Bewertung nach festen Kriterien

Im Wettbewerbsjahr 2020 seien laut Stiftungsinformationen in den insgesamt zwölf Wettbewerbsregionen knapp 5000 kleine und mittlere Unternehmen sowie Banken und Kommunen nominiert worden. Davon schafften es gut 530 in die Jury-Auswahl. Sie bewertete die Gesamtentwicklung des Unternehmens, die Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region und Service, Kundennähe und Marketing in seiner Gesamtheit und in der Rolle innerhalb der Gesellschaft.

Bereits wenn ein Kriterium nicht erfüllt war, schieden die Nominierten aus. Für die Amino kam dann nach Aussage des Bundestagsabgeordneten im Mai die Nachricht, dass sie es in die finale Jury-Runde geschafft hatte. „Das familiengeführte Unternehmen ist in besonderer Weise mit dem Standort Frellstedt und dem Landkreis Helmstedt verbunden“, lobte Falko Mohrs.

Die weiteren Finalisten

Bei der regionalen Auszeichnungsgala in Düsseldorf Ende September wurde Amino durch die Gesellschafterin Jana Thomas vertreten. Zu den weiteren Finalisten gehörten: Blomberg Klinik aus Bad Laer, Elektrotechnik Janssen aus Nordenham, Holzmühle Westerkamp aus Visbek sowie Nordluft Wärme- und Lüftungstechnik aus Lohne.