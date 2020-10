In das Dorf, in dem der vom NS-Regime verfolgte Friedrich „Fritz“ Brandes gestern vor 125 Jahren geboren wurde, ist der Sozialdemokrat nun zumindest in Wort und Bild zurückgekehrt: In Wendhausen wurde am Donnerstag vor dem ehemaligen Rathaus eine Erinnerungstafel aufgestellt.

Fritz, wie sie ihn im Dorf an der Schunter gerufen haben, war eine Persönlichkeit, die demokratische Werte und Überzeugungen lebte und ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit dafür einstand. Und der gelernte Tischler Friedrich Brandes war bodenständig und strebte nicht – obwohl früh seine Fähigkeiten nicht nur in der SPD erkannt wurden – nach Höherem. Fritz Brandes engagierte sich nicht nur für sich selbst „Für mich sind Freiheit und Demokratie eine Selbstverständlichkeit. Was es aber heißt, sich gegen heftige Widerstände dafür einzusetzen, und nicht nur für sich selber, sondern für die Gesellschaft zu engagieren, dafür ist ,Fritz‘ Brandes ein gutes Beispiel“, erklärte Gemeindebürgermeister Andreas Busch zu Beginn einer kleinen Gedenktafel-Einweihungsfeier. „Meine Mutter hat oft erzählt, wie leidenschaftlich und unermüdlich Fritz sich für seine Überzeugungen eingesetzt hat“, berichtete Brigitte Bothe, Enkelin von Brandes. Als weiterer Enkel nahm der Wendhausener Jörg Brandes an der Feier teil. Brandes saß im Kreistag des damaligen Landkreises Braunschweig Nach dem Ersten Weltkrieg, an dem er als Freiwilliger teilnahm, trat der im Jahr 1895 geborene Brandes in die SPD ein. 1929 wurde Brandes in den <und 1931 in den Gemeinderat Wendhausen gewählt. Wegen seines politischen Engagements gegen den Nationalsozialismus wurde Friedrich Brandes am 30. März 1933 für drei Wochen von einem örtlichen SA-Kommando in so genannte Schutzhaft genommen und im Volksfreund-Haus in Braunschweig schwer misshandelt und bedroht. Doch Friedrich Brandes ließ sich nicht unterkriegen, hielt trotz Bespitzelung weiter Kontakt zu Sozialdemokraten und war sofort nach Kriegsende wieder politisch aktiv. Im Herbst 1946 wurde Brandes Bürgermeister von Wendhausen, in den Kreistag gewählt und dort zum ersten Landrat nach dem Zweiten Weltkrieg gewählt. Fritz Brandes starb mit nur 51 Jahren Doch das Wirken und Leben von Friedrich Brandes fand am 13. Dezember 1946 ein jähes Ende, er starb im Alter von nur 51 Jahren. Seine Tochter Gisela Brandes sieht einen engen Zusammenhang zwischen der Verfolgung, Einschüchterung sowie Demütigung ihres Vaters und dessen frühen Todes: „Er hat sich das alles sehr zu Herzen genommen“, wird Gisela Brandes auf der Erinnerungstafel zitiert. „Friedrich Brandes war ein großartiger Mensch, er hat sein Leben für den Aufbau einer wehrhaften Demokratie aufs Spiel gesetzt“, stellte Gerhard Glogowski, ehemaliger niedersächsischer Ministerpräsident, fest. Idee: Landrat-Brandes-Straße Maßgeblich an dem Projekt beteiligt waren Uwe Otte, der sich schon länger für die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus im Bereich der Gemeinde Lehre engagiert, und der SPD-Kommunalpolitiker Bernd Krüger. Finanziell wurde das Aufstellen der Erinnerungstafel vom Verein Braunschweigische Landschaft unterstützt. Uwe Otte schlug zudem vor, in den politischen Gremien zu beraten, ob nicht eine Landrat-Brandes-Straße geschaffen werden sollte.