Brennendes Holz setzt in Danndorf Wohnungsflur in Flammen

Die Ortsfeuerwehren Danndorf und Velpke sind in der Nacht zu Mittwoch zu einer Nachkontrolle eines Brandes in die Danndorfer Hauptstraße ausgerückt. Ein Korb mit Brennholz hatte laut Feuerwehr gegen 3 Uhr in unmittelbarer Nähe zu einem Kamin Feuer gefangen und setzte Teile der Wand- und Deckenverkleidung in Brand. Von einem Rauchwarnmelder alarmiert, konnte der Besitzer des Hauses das Feuer noch rechtzeitig mit zwei Feuerlöschern löschen und Schlimmeres verhindern.

Die Wohnräume waren trotz bereits geöffneter Fenster noch leicht verraucht, sodass die sechs im Haus befindlichen Personen nach draußen gebracht wurden und vorerst im Feuerwehrfahrzeug Zuflucht fanden. Die Feuerwehr übernahm die Betreuung der Bewohner, nachdem sie durch den Rettungsdienst versorgt worden waren.

Wehr nimmt den Kamin außer Betrieb

Der Kamin wurde außer Betrieb genommen und der Inhalt mit Schuttmulden zum Ablöschen ins Freie gebracht. Die Decken und Wände wurden mit der Wärmebildkamera kontrolliert, um eventuelle Glutnester ausfindig zu machen. Anschließend wurde das Gebäude vom Brandrauch befreit.

Wieviel Glück die Bewohner hatten, stellte sich im Nachhinein heraus. Der Flur, in dem der Ofen steht, war stark verrußt. Durch die große Hitze waren bereits die Lampen im Flur geschmolzen. Dieser Fluchtweg hätte nicht mehr genutzt werden können.

red