Grüne fordern: Helmstedt soll auf Laubbläser verzichten

Helmstedt. Lärmende und stinkende Laubbläser sorgen in vielen Kommunen für Diskussionen – aktuell auch in Helmstedt.

Die Fraktion der Grünen im Rat hat im Mai den Antrag gestellt, dass die Stadtverwaltung künftig auf die Verwendung von Laubbläsern und -saugern verzichtet – was auch für beauftragte Firmen gelten soll. Begründung: Diese Geräte wirbeln gesundheitsschädlichen Feinstaub auf, vor allem aber sind sie eine erhebliche Lärmquelle und bei Betrieb mit Benzin verursachen sie Abgase. Zudem würden sie Insekten und Kleinsäuger gefährden, so die Grünen. Ihr Antrag steht auf der Tagesordnung der Ratssitzung am Donnerstag, er wird vermutlich aber an den Fachausschuss verwiesen.

Es geht um den behördlichen Gebrauch In der Stadt Braunschweig gab es unlängst den Vorstoß, Laubbläser generell zu verbieten, also auch für den privaten Gebrauch. Das stößt jedoch auf juristische Hindernisse. Der Antrag der Grünen im Helmstedter Rat konzentriert sich auf den behördlichen Gebrauch. Nach Auskunft der Stadt sind im städtischen Betriebshof derzeit 9 Rückenträger-Laubbläser, 9 Hand-Bläser, 3 Akku-Bläser und 6 Trommel-Laubbläser im Einsatz. „Mehr Personal wäre erforderlich“ „Akku-Laubbläser sind abgasfrei und verursachen weniger Lärm, aber sie sind auch leistungsschwächer und haben eine kürzere Einsatzzeit“, erläutert Bürgermeister Wittich Schobert. Benzinbetriebene Geräte, vor allem die Trommel-Laubbläser, seien sehr leistungsstark, sie hätten aber eine hohe Betriebslautstärke und sie erforderten einen größeren Wartungsaufwand. „Die vielen Grünflächen und Verkehrswege der Stadt könnten wir nur mit Akku-Geräten nicht vom Laub befreien“, sagt Schobert. „Es geht dabei nicht nur um Sauberkeit, sondern auch um die Verkehrssicherung, zu der wir verpflichtet sind. Wir können das Laub im Herbst nicht einfach auf den Bürgersteigen liegen lassen.“ Würde die Stadt auf Benzin-Geräte gänzlich verzichten, müsste im Umkehrschluss mehr Personal eingestellt werden, um alle Aufgaben befriedigend erledigen zu können, gibt Schobert zu bedenken. „Wir können das Thema aber aufgreifen und der Betriebshof kann prüfen, ob sich auf kleineren Grünflächen nicht häufiger die leiseren und umweltfreundlicheren Akku-Geräte einsetzen lassen.“