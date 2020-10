Zum nunmehr dritten Mal tagt der Helmstedter Rat im Juleum. Die Universitätsaula bietet – anders als der Ratssaal – allen 35 Ratsmitgliedern sowie Vertretern der Verwaltung und einer begrenzten Zahl an Zuhörerinnen und Zuhörern genügend Platz. Sitzung ist am Donnerstag, 8. Oktober, ab 17 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen 30 Punkte, siehe im Ratsinformationssystem der städtischen Webseite unter www.stadt-helmstedt.de. Was die Bevölkerung am meisten interessieren dürfte, ist die Frage nach der Wiedereröffnung des Helmstedter Hallenbads. Eine Vorentscheidung pro Öffnung ist bereits in mehreren Gremien gefallen. Am Dienstag treffen noch die Verantwortlichen der Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft eine weitere Entscheidung, ehe das Juliusbad voraussichtlich schon am Freitag, 9. Oktober, erste Badegäste einlässt.

Badbetreiber sollen kooperieren

Was im Finanzausschuss vergangene Woche aber auch deutlich wurde, ist: Ein „Weiter so!“ soll es langfristig nicht geben. „Der Zuschussbedarf pro Badegast beziehungsweise Einwohner ist auf Dauer nicht tragbar“, betonte CDU-Ratsfrau Elisabeth Heister-Neumann. Und plädierte dafür, demnächst eine interkommunale Arbeitsgruppe zu bilden, die Lösungsansätze für die Zukunft durchdenkt. Gemeint sind Einsparziele, die alle kommunalen Badbetreiber mittragen können.

Ebenso von großem Interesse ist der wiederholte Anlauf der SPD-Fraktion, die Kosten bei der Grundsanierung von gemeindeeigenen Straßen anteilig der Allgemeinheit statt – wie bisher – nur den Anliegern aufzubürden. Was aber die bisherige Recherche von Verwaltungsjuristen erbrachte, klingt ernüchternd. Das Niedersächsische Landesgesetz erlaubt es Kommunen mit dauerhaft defizitärem Haushalt nicht, auf diese Straßenausbau-Beiträge einfach zu verzichten.

Wer an der Sitzung als Zuhörer dabei sein möchte, meldet sich vorher unter Telefon (0 53 51) 17 12 01 im Büro des Rates der Stadt Helmstedt an.