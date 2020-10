Schöninger Paläon-Pferd Magda musste eingeschläfert werden

Das Team des Forschungsmuseums Schöningen musste in der vergangenen Woche Abschied von der 29-jährigen Przewalski-Stute Magda nehmen. Das Pferd hatte in den Tagen zuvor bereits gesundheitliche Probleme gezeigt, und ihr Zustand verschlechterte sich zunehmend. Nach einer Untersuchung durch eine Wildtierärztin und einem Team der Pferdeklinik Destedt kamen die Fachleute zu der Entscheidung, das Tier einzuschläfern.

Magda kam 2013 aus dem Allwetter Zoo aus Münster nach Schöningen. Sie war die Leitstute der kleinen Herde am Museum und trotz ihres sehr hohen Alters bis zuletzt äußerst fit. Nachdem im Mai ihre Gefährtin Heimchen unerwartet verstorben war, wurde mit dem Exmoor-Pony Fry in einem Naturreservat in den Niederlanden eine Gefährtin für Magda gefunden.

Für das Exmoor-Pony wird derzeit nach einer optimalen Lösung für die Zukunft gesucht. Für die Übergangsphase konnte ein Shetlandpony auf das Museumsgelände gebracht werden.