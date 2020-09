Schöningen – Frau bremst, Mädchen kommen mit Schrecken davon

Die Polizei wurde am Dienstagmorgen zu einem Unfall in der Salzstraße in Schöningen gerufen.

Schöningen. Ein Unfall mit zwei Grundschülerinnen in Schöningen endete am Dienstagmorgen zum Glück ohne Verletzungen.

Ein Unfall mit zwei Grundschülerinnen in Schöningen endete am Dienstagmorgen zum Glück ohne Verletzungen. Der Verkehrsunfall in der Salzstraße ereignete sich laut Polizei gegen 7.30 Uhr. Die beiden Grundschülerinnen im Alter von sechs und neun Jahren kamen mit dem Schrecken davon, als sie hinter einem haltenden Auto plötzlich die Fahrbahnseite wechseln wollten und eine herannahende 32-jährige Autofahrerin aus Schöningen nicht mehr vollständig und rechtzeitig bremsen konnte. „Vermutlich nur, weil die Frau ziemlich langsam fuhr und vehement abbremste, kamen die Mädchen trotz Anstoßes mit dem Schrecken davon“, erklärte Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Nachmittag.

