Die Feuerwehr rückte in der Nacht zum Donnerstag zu einem Brand in Süpplingenburg aus.

Süpplingenburg. Zu einem Brand kam es in der Nacht zu Donnerstag in Süpplingenburg. Eine Person wurde von den Einsatzkräften gerettet.

Feuerwehr löscht Haus in Süpplingenburg

Zu einem brennenden Wohnhaus im Birkenweg in Süpplingenburg wurde der Löschzug Nord (Frellstedt, Süpplingen, Süpplingenburg) der Feuerwehr Nord-Elm in der Nacht zum Donnerstag, 0.10 Uhr, alarmiert. Durch die erste Lagemeldung „Feuer Personenrettung“ wurde parallel die Feuerwehr Helmstedt mit der Drehleiter zur Einsatzstelle angefordert, wie Aygün Erarslan, Pressesprecher Süd der Kreisfeuerwehr Helmstedt am Donnerstag mitteilte.

Eingangsvorbau stand in Vollbrand

Vor Ort stand ein Eingangsvorbau in Vollbrand, die Flammen entzündeten Teile der Außenputzfassade, das Übergreifen auf den Dachstuhl sowie auf die direkt angrenzenden Unterstände aus Holz konnte durch die eingesetzten Trupps unter Atemschutz verhindert werden.

Teile der Fassade müssen entfernt werden

Für Nachlöscharbeiten mussten Teile der Isoputzfassade entfernt werden, um Glutnester abzulöschen, berichtet Erarslan. Die Person konnte aus dem Gebäude gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Eingesetzt waren rund 30 Einsatzkräfte sowie Polizei und Rettungsdienst für zirka 1,5 Stunden.

red