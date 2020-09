Jugendliche beschmieren Parkhaus Edelhöfe in Helmstedt

Erneut hat die Stadt bei der Videoüberwachung des Parkhauses Edelhöfe festgestellt, dass sich an zwei Tagen Jugend-Gruppen an den Wänden des Parkdecks 5 mit Schmierereien verewigt haben. Die Videokamera habe am Dienstagnachmittag vier männliche und zwei weibliche Jugendliche aufgezeichnet, die neben der Sachbeschädigung durch das Bemalen der Wände auch mit offenem Feuer hantiert und Müll hinterlassen hätten, heißt es in der Mitteilung. Eine andere Gruppe, bestehend aus drei männlichen Jugendlichen, habe gegen 18 Uhr ebenfalls im obersten Parkdeck Wände beschmiert.

Bürgermeister fordert Jugendliche auf, sich zu stellen

Bürgermeister Wittich Schobert fordere nun die Jugendlichen auf, sich zu melden und für ihr Fehlverhalten einzustehen. „Wenn sich die Schuldigen melden, wird die Stadt auf eine Anzeige verzichten, vorausgesetzt, sie beseitigen ihre Schmierereien“, so Schobert. Die Selbstanzeige sollte bis 21. September erfolgen. Danach, so heißt es weiter, solle die Polizei mit Hilfe der Videos die Täter ermitteln. Meldungen werden im Büro des Ersten Stadtrates entgegengenommen. Es wird um vorherigen telefonischen Kontakt gebeten: (05351) 172000.

Stadt hat Videoüberwachung im vergangenen Jahr eingeführt

Die Stadt habe 2019 die Videoüberwachung im Parkhaus eingeführt, um Sachbeschädigungen, Verunreinigungen sowie unbefugter Nutzung des Parkhauses zu begegnen.

red