KVG verspricht größtmöglichen Schutz in Helmstedts Bussen

Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern ist möglicherweise ein labiles Glied in der Kette der Sicherheitsmaßnahmen vor dem Corona-Virus. Eigenem Bekunden nach geben sich alle Beteiligten zwar große Mühe, die Regeln einzuhalten: Busfahrer, Busunternehmen und auch die Fahrgäste. Doch angesichts der unvermeidbaren Nähe zueinander haben viele Zweifel daran, dass sich das Virus SARS-CoV-2 nicht auch in einem Linienbus rasch verbreiten könnte.

Weil Eltern besorgt sind, hätten sich einige bereits entschlossen, ihr Kind lieber mit dem Auto zur Schule zu bringen, heißt es von der Schulleitung am Julianum Helmstedt. Im Kreis Peine hatte sich Anfang der Woche sogar eine Diskussion dazu entsponnen, die Bringdienste solcher so genannten Elterntaxis mit einer Kilometer-Pauschale zu honorieren.

Keine Verzögerungen im Fahrplan

Die für den Schülertransport im Kreis Helmstedt zuständige Kraftverkehrgesellschaft (KVG) Braunschweig ist sich ihrer Verantwortung bewusst und hat umgehend auf unsere Nachfragen reagiert. Marco Samtlebe von der Abteilung „Verbünde, Wettbewerb und Verkehr“ schickt voraus, dass die Busse der KVG entsprechend den Fahrplänen im Einsatz seien. „Größere zeitliche Verzögerungen sind bisher nicht aufgetreten.“

Der Einstieg an den Haltestellen am jeweiligen Wohnort sei laut KVG nach bisherigen Beobachtungen sehr diszipliniert abgelaufen, Masken würden vor dem Betreten der Fahrzeuge aufgesetzt und auch beim Betreten der Fahrzeugen komme es zu keinen Drängeleien. (Anmerkung der Redaktion: Diese Einschätzung teilen wir im Zuge unserer Stichprobe, gemacht am 1. September in Süpplingen).

Gedränge vor den Schulen

Samtlebe schränkt ein: „An den Knotenpunkten der weiterführenden Schulen stellt sich die Situation beim Einstieg anders dar. Hier konnten wir beobachten, dass sich vor den Gebäuden sehr viele Schülertrauben bildeten und es auch zu Drängeleien kam.“

Der Sprecher des Busunternehmens nennt diese Gegenmaßnahmen: „Wir versuchen auf stark frequentierten Linien zusätzliche Einsatzwagen einzusetzen. Um auf zusätzliche Kapazitäten zugreifen zu können, setzen wir Reisebusse ein, die wir von Unternehmerkollegen ad hoc angemietet haben. Durch Fahrzeugumsetzungen werden Fahrzeuge mit hoher Fahrgastkapazität auf den stark nachgefragten Linien eingesetzt. Die Mitarbeitenden der KVG werden in den nächsten Tagen in dichter Folge an kritischen Punkten die Situation beobachten und bei den Fahrerinnen und Fahrer die Lage abfragen. Damit können wir schnell und im Sinn der Fahrgäste reagieren.“

Stehplätze grundsätzlich zulässig

Wie voll darf ein Bus sein, ist Stehen erlaubt? Auch das haben wir die KVG gefragt. Die Antwort: „Im Linienverkehr sind Stehplätze grundsätzlich zulässig. Die Corona-Abstandsregeln sind für den ÖPNV nicht gültig. Dennoch ist auch aus unserer Sicht ein dichtes Gedränge nicht gut. Hohe Fahrzeugauslastungen versuchen wir durch den Einsatz von zusätzlichen zum Teil angemieteten Fahrzeugen so gering wie möglich zu halten. Wir haben unsere Hygieneregeln für die Fahrzeugreinigung nochmals angepasst und die Ausnebelung der Busse mit einem viruziden Gas intensiviert.“

Wie sieht es beim Mund- und Nasenschutz aus? Welche Handhabe hat die KVG bei Verstößen? Marco Samtlebe: „Unsere Fahrer sind keine Ordnungskräfte. Der Fokus unserer Mitarbeitenden liegt grundsätzlich auf dem Fahrdienst. Alle Fahrgäste werden durch Hinweisschilder und direkte Ansprache beim Einstieg auf das Tragen einer Mund-/Nasenbedeckung hingewiesen.

Notfalls wird die Polizei gerufen

Offensichtliche Verstöße würden, soweit es für unsere Mitarbeitenden erkennbar ist, erneut angesprochen. „Im Rahmen der Ausübung unseres Hausrechtes können unsere Fahrer Fahrgäste von der Beförderung ausschließen, gegebenenfalls mit Unterstützung der Polizei beziehungsweise des Ordnungsamtes.“

Die KVG hat übrigens vor wenigen Tagen eine Schwerpunktaktion anberaumt. Dabei wurden an die Fahrgäste zunächst ohne Folgen appelliert, das Maske tragen ernstzunehmen. In der zweiten Runde wurden die Teams von Mitarbeitenden der Ordnungsämter begleitet. „Im Ergebnis haben wir in unseren Bussen eine sehr hohe Disziplin festgestellt“, trifft Samtlebe eine Aussage, die vielleicht beruhigt.