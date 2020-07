Senioren im Kreis Helmstedt durchschauen Betrüger-Masche

Senioren im Kreis Helmstedt wurden von Enkeltrickbetrügern angerufen. Doch sie fielen nicht auf die Masche herein.

Die Polizei Helmstedt registrierte vom Wochenende bis Dienstag drei Fälle von Enkeltrickbetrügern. Dabei versuchten Unbekannte laut einer Mitteilung mit der Behauptung, Nichte, Enkel oder anderer Verwandter zu sein, die Opfer zur Herausgabe von Bargeld zu verleiten.

Am Freitag sollte eine 92 Jahre alte Rentnerin aus Helmstedt ihrem angeblichen Enkel 11.000 Euro für den Kauf einer Wohnung geben, eine 83 Jahre alte Seniorin aus Schöningen erhielt einen Anruf ihres vermeintlichen Enkelsohnes, der vorgab, seine Oma besuchen zu wollen. Eine 69-Jährige aus dem Landkreis wurde am Dienstag von ihrer angeblichen Nichte angerufen, die ebenfalls Geld für den Kauf einer Wohnung benötigte.

Alle Angerufenen erkannten die List und legten auf. Kriminalhauptkommissar Paul Schubert von der Polizei lobt das Verhalten der Senioren: „Alle Betroffenen haben richtig gehandelt und sich nicht auf die Forderungen der Anrufer eingelassen. Sie haben das Telefonat abgebrochen und unmittelbar die Polizei benachrichtigt.“

Immer wieder sei es in der Vergangenheit zu Trickbetrügereien zum Nachteil älterer Menschen gekommen, wobei Unbekannte oftmals hohe Summen an Bargeld ergaunerten. Die Polizei wiederholt immer wieder die Warnung: „Lassen sie sich nicht auf solche Anrufe ein und hinterfragen bei Verwandten die Echtheit der Anrufe. In Zweifelsfällen informieren sie umgehend die Polizei.“.

red