Süpplingenburg – Anbau fürs Gerätehaus dank Eigenleistung

Viele fleißige Süpplingenburger Hände sind am Werkeln. Am 10. Juli wurde das Richtfest für den Gerätehausanbau gefeiert.

Lange wurde über die Bauausführung diskutiert und sich um die Finanzierbarkeit der Vorhaben gesorgt. Als aber dann im vergangenen Jahr die Feuerwehr signalisierte, auch zuzupacken, schien alles auf einem guten Weg. Doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen und warf den Zeitplan über den Haufen. „Doch inzwischen sind wir wieder gut im Rennen. Es läuft bestens, wir haben etliche motivierte und höchst engagierte Feuerwehrleute am Start", zeigte sich der Süpplingenburger Gemeindebürgermeister Dieter Eckner am Montag in einem Telefongespräch sehr zufrieden mit dem Baufortschritt.

Geschaffen werden mit dem Gerätehausanbau zwei neue Einstellplätze für Einsatzfahrzeuge. Die alte Fahrzeughalle wird umgebaut, es entstehen Umkleide- und Lagerräume. Die Rohbauarbeiten für den Anbau sind nahezu abgeschlossen, Dachstuhl und Lattung aufgebracht.

Parallel haben die Arbeiten am Vorplatz des Dorfgemeinschaftshauses begonnen. Gerätehaus und DGH stehen auf einem Grundstück, teilen sich quasi den Vorplatz. „Der Platz wird nicht einfach neu gepflastert, sondern im Grund etwas angehoben und dann wird die neue Pflasterung verlegt. Die Vorarbeiten dazu haben wir geleistet", berichtete Gemeindebürgermeister Eckner.

Die Koordination des Baugeschehens am Gerätehaus liegt in den Händen des ehemaligen Süpplingenburger Ortsbrandmeisters Dirk Leipelt, der auf zahlreiche handwerklich versierte Feuerwehrmitglieder zurückgreifen kann. Insgesamt haben die Brandschützer ein ordentliches Volumen zu stemmen. Bei kalkulierten Gesamtkosten von 520.000 Euro für den Gerätehaus-Anbau erbringen die Brandschützer Eigenleistungen im Wert von 170.000 Euro.

Letztendlich, das wurde in den Diskussionen in den politischen Gremien in der Vergangenheit deutlich, konnte das Vorhaben eben nur wegen der in dieser Höhe zugesagten Eigenleistung auf den Weg gebracht werden. Das Löschwesen ist unter dem Dach der verschuldeten Samtgemeinde Nord-Elm angesiedelt, entsprechend trägt die Samtgemeinde auch die Kosten für den Anbau.

Für die Erneuerung des DGH-Vorplatzes steht hingegen die Gemeinde Süpplingenburg als dessen Eigentümerin in der Pflicht. Auch die Gemeinde drücken finanzielle Sorgen.

Die Entscheidungen, den bis dato als unebenen Flickenteppich daher kommenden DGH-Vorplatz zu sanieren und der Feuerwehr den dringend benötigten Anbau zu ermöglichen, waren auch Signale von Kommunalpolitik und Verwaltung, dass trotz schwieriger Finanzlage Investitionen in die kommunale Infrastruktur möglich sind – aber eben nur mit Hilfe bürgerschaftlichen Engagements. Und davon gibt es offenbar in Süpplingenburg reichlich.