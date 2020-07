Heliumballons nehmen Wünsche von Helmstedter Viertklässlern mit

Alles war anders zu Zeiten der Corona-Pandemie, sowohl die vergangenen Schulwochen als auch die Verabschiedung der vierten Klassen. Nach einer Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes ab Anfang Mai konnte der vierte Schuljahrgang an der Grundschule Lessingstraße in Helmstedt nur noch mit jeweils einer halben Klasse im wöchentlichen Wechseln vor Ort in den Räumlichkeiten der Schule unterrichtet werden. Jede zweite Woche war laut Mitteilung der Schule für die Kinder dann das Lernen zu Hause angesagt. Das war das Modell, für das sich die Grundschule entschieden hatte, nachdem das Kultusministerium den Rahmen und die verschiedenen Modelle für das Unterrichten in der Corona-Zeit bekannt gab. „Eine große Herausforderung sowohl für Schüler, Eltern und Lehrkräfte“, stellte Monika Schlobohm, Konrektorin, fest.

Es musste der Hygienerahmenplan für den Schulbereich umgesetzt und von allen Beteiligten verinnerlicht und eingehalten werden. „Für Grundschulkinder mit einem großen Bewegungsdrang nicht immer ganz einfach“, so Schlobohm, „doch im Zusammenspiel aller und mit viel Verständnis und Rücksichtnahme sind letztendlich alle Schuljahrgänge vor den Sommerferien wieder in den Präsenzunterricht zurückgekehrt und haben den Schulalltag gemeistert.“

Der Flug der Heliumballons war der Höhepunkt

Für die Verabschiedung der Viertklässler gab es dieses Mal keinen feierlichen Rahmen in der Schulaula im Beisein der Eltern, doch eine Verabschiedung unter freiem Himmel im Kreise der gesamten Schülerschaft und des pädagogischen Personals war dann doch sehr bewegend und schaffte eine dem Anlass angemessene feierliche Atmosphäre. Besonderer Höhepunkt war der Flug der Heliumballons, die die Kärtchen der Klassenlehrerinnen, Janine Günther (4a), Sabine Kwiatkowski (4b), Claudia Kloß (4c) mit individuell gehaltenen Grüße und guten Wünsche für die Zukunft mit auf ihren Weg nahmen.

red