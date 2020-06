Helmstedt: Einbrecher verwüsten Reithalle und legen Feuer

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in eine Reithalle und in Stallungen in der Kantstraße eingebrochen und haben einen Schaden von mindestens 20.000 Euro angerichtet. Das teilt die Polizei mit. Angestellte des Reitvereins hatten am Freitagmorgen den Einbruch entdeckt. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen betraten die Täter zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, und Freitagmorgen, 6 Uhr, den Hof der Reitanlage. Sie öffneten ein Fenster und gelangten so in die Reithalle. Anschließend öffneten sie gewaltsam Schränke und durchsuchen diese. Was die Täter erbeuteten, sei noch unklar.

Die Einbrecher drehen einen Gartenschlauch auf und fluten einen Raum

Danach verschafften sie sich Zutritt zum Pferdestall. Einen Raum verwüsteten die Täter, indem sie einen Gartenschlauch aufdrehten und den Raum fluteten. Danach gelangten die Unbekannten in die Fahrerkabine eines Pferdetransporters und legten darin Feuer.

Das Feuer greift nicht auf die Stallung über

Man könne nur von Glück reden, dass das Feuer nicht auf die Stallung übergegriffen habe, da sonst dort untergestellte Pferde und die Gebäude möglicherweise Opfer der Flammen geworden wären, heißt es seitens der Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat in Helmstedt: (05351) 5210.

red