A2 bei Helmstedt – Mann lässt Geldbörse auf Autodach liegen

Der 56-Jährige habe leichtsinnig die Geldbörse auf dem Pkw-Dach abgelegt, so die Polizei. Doch dann bezahlte seine Ehefrau und anschließend fuhren beide weiter auf der A 2 in Richtung Berlin. Der Schreck setzte bei Magdeburg ein!

Polizisten sammeln Geld auf dem Standstreifen ein

Plötzlich fiel dem Friesländer auf, dass seine Geldbörse fehlte. In Panik rief er das Polizeikommissariat Helmstedt an und bat um Hilfe. Die Beamten machten sich sofort auf die Suche – und wurden fündig. Sie sammelten auf dem Standstreifen der Autobahn bis zur Rastanlage Marienborn fast 200 Euro in Geldscheinen und fast alle persönlichen Dokumente des Friesländers ein. Der sei erfreut in der Wache erschienen, um seine Wertsachen in Empfang zu nehmen, berichtete die Polizei am Sonntag.