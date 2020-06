Spürhund Chuck findet in Helmstedt Rauschgift und Diebesgut

Ein Rauschgiftspürhund hat am Wochenende in zwei Helmstedter Wohnungen Betäubungsmittel erschnüffelt.

Einen Drogenhändler hat die Helmstedter Polizei am Freitag ausfindig gemacht. Gegen 19.55 Uhr habe ein Anrufer das Polizeikommissariat Helmstedt darauf hingewiesen, dass in der Nordstraße aus einer Wohnung heraus mit Betäubungsmittel gehandelt werde, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den 21-jährigen Wohnungsinhaber an und wurden bei der Durchsuchung durch den Rauschgiftspürhund Chuck aus Wolfsburg unterstützt.

Dieser erschnüffelte im Wohn- und Schlafzimmer versteckt Marihuana. Das ebenfalls von Chuck gefundene Bargeld stammte offensichtlich aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln. Zufallsfunde waren zudem eine Bank- und eine Kundenkarte, die wenige Tage zuvor einer Helmstedterin beim Einkaufen aus einer Tasche gestohlen wurden.

Motorradfahrer betrunken und unter Drogen

Am Samstag gegen 20 Uhr kollidierte ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der Leuckartstraße mit einem Auto und wurde dabei verletzt. Er hatte zuvor bei Gegenverkehr überholt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkohol- und Drogeneinfluss bei dem jungen Helmstedter fest, so dass sie anschließend dessen Wohnung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße aufgesuchten. Der fehlende Führerschein sollte sichergestellt werden. Bereits beim Betreten der Wohnung sei den Beamten der intensive Geruch nach Betäubungsmitteln aufgefallen, wie es in der Mitteilung heißt. Die guten Erfahrungen vom Vortag mit dem Polizeihund Chuck und dessen Hundeführerin sollten auch hier zum Erfolg führen, als der belgische Schäferhund wiederum Betäubungsmittel, Bargeld und Unterlagen aus dem Verkauf erschnüffelte.

Mehrere Beschuldigte erwarten jetzt Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz. Nur den Führerschein des Motorradfahrers fand Chuck nicht, denn der Beschuldigte hatte nie eine Fahrerlaubnis besessen. red