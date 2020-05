Die Polizei Helmstedt bittet Zeugen eines Raubes in der Innenstadt, sich zu melden.

Helmstedt. Er wurde von zwei jungen Männern in der Nähe des Julianums bedroht.

17-Jähriger in Helmstedter Innenstadt beraubt

Am frühen Donnerstagabend kam es in der Helmstedter Innenstadt zu einem Raub zum Nachteil eines 17 Jahre jungen Mannes. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe sich das Opfer gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem schmalen Verbindungsweg befunden, der seitlich am Schulgebäude Julianum an der Goethestraße entlanggeht. Hier sei er zwei jugendlichen Radfahrern begegnet, die ihn angesprochen hätten.

Plötzlich habe einer der beiden das Opfer festgehalten und mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht. Zeitgleich habe der andere dem Opfer in die Tasche gegriffen und daraus Bargeld gestohlen. Der 17-Jährige habe sich losreißen und ohne sein Fahrrad flüchten können.

Er sei direkt zur Polizeiwache am Ludgerihof gelaufen. Beide Täter werden als etwa 18 Jahre alt beschrieben, der eine schlank und dünn, der andere kräftiger. Der dünne Täter habe ein Käppi getragen. Einer habe ein blaues Fahrrad mit Griffen nach oben (Hörnchenlenker) gefahren.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter (05351)521-0.