Großeinsatz: Zwei Linienbusse brennen im Landkreis Helmstedt

Jerxheim. Am frühen Montagmorgen rückte die Feuerwehr zur Heesebergsiedlung nahe Jerxheim aus. Warum die Linienbusse Feuer fingen, ist unklar.

Aus noch ungeklärten Gründen sind am frühen Montagmorgen in der Nähe von Jerxheim zwei Linienbusse der KVG (Kraftverkehrsgesellschaft) in Brand geraten. Die Busse, die auf einer Parkfläche auf der Heesebergsiedlung abgestellt waren, brannten völlig aus. Verletzt wurde niemand, wie Feuerwehrsprecher Andreas Meisner auf Nachfrage mitteilt.

Linienbusse brennen in Helmstedt: Ursache und Schadenshöhe unklar

Der Alarm ging bei der Feuerwehr um 5.17 Uhr ein. Um kurz vor 7 Uhr war das Feuer laut Meisner gelöscht. Zur Brandursache ermittele nun die Polizei. Wie hoch der Schaden ist, sei noch unklar. Im Einsatz befanden sich neben der Freiwilligen Feuerwehr aus Jerxheim auch die Wehren aus Söllingen, Ingeleben, Watenstedt und Gevensleben – insgesamt waren 50 Feuerwehrleute beteiligt. Zur Sicherung der Einsatzkräfte wurde auch ein Rettungswagen zur Brandstelle gerufen. Laut Meisner kam dessen Besatzung aber nicht zum Einsatz.

Linienbusse brennen bei Jerxheim aus Linienbusse brennen bei Jerxheim aus Am Montagmorgen, 4. Mai, rückte die Feuerwehr zu einem Großeinsatz aus. Warum die Busse Feuer fingen, ist unklar. Foto: Melanie Specht

