Helmstedter Archiv und Stadtbücherei ab Montag geöffnet

Die Stadtbücherei und das Archiv der Stadt Helmstedt haben ab Montag, 27. April, zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder geöffnet. „Zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus sind die Besucher verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, macht Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert deutlich. Darüber hinaus sind die bekannten Abstandsregeln einzuhalten.

Beim Theater allerdings ist keine Lockerung in Sicht. So weist die Stadt Helmstedt darauf hin, dass im Brunnentheater in dieser Spielzeit keine Veranstaltungen mehr stattfinden können. Soweit Ersatztermine nach der Theaterpause im Sommer angeboten werden, können sich Theaterbesucher unter www.brunnentheater.de informieren beziehungsweise telefonisch an das Team des Theaters unter Telefon (0 53 51) 17 25 01 oder 17 25 22 wenden.

Über Absagen ihrer nächsten Veranstaltungen informiert auch die Kreismusikschule. Betroffen sind 16.5. das Akkordeonkonzert, geplant am 16. Mai, in der St.-Thomaskirche, die Musikschultage vom 22. bis 26. Juni im Juleum und das für den 5. Juli angekündigte Musikschulfest und Freiluft-Konzert des Sinfonischen Blasorchesters auf der Burg Warberg.

Ausfallen müssen leider auch die Ballettvorstellungen der Klassen von Julia Paxmann. Die Tanzlehrerin und ihre 90 Schüler und Schülerinnen hatten sich monatelang auf die Aufführung „Feuer und Eis“ am 6. und 7. Juni im Helmstedter Brunnentheater vorbereitet. Abgesehen vom Einstudieren der Choreografien, wurden Kostüme bestellt beziehungsweise genäht und Kulissen gebaut. Die Arbeit soll nicht umsonst gewesen sein: Wenn es irgendwann möglich ist, sollen die Vorstellungen nachgeholt werden.

So heißt es auf der Webseite der Musikschule: „Alle unsere Veranstaltungen, die bis zu den Sommerferien stattfinden sollten, müssen wir absagen. Eventuelle Nachholtermine werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben.“ Da für kulturelle Einrichtungen nach wie vor ein Kontaktverbot besteht, kann momentan kein „kontaktnaher“ Unterricht stattfinden. Die Musikschule ist dabei, ihr Angebot des digitalen Unterrichts auf- beziehungsweise auszubauen.