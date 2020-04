Vorbereitungen in Königslutter für den neuen Schulalltag

Montag geht es los. Für 45 Abschlussschüler der Haupt- und Realschule (HRS) Königslutter endet die Corona-Zwangspause, und sie werden wieder in der Schule unterrichtet. Die Vorbereitungen dafür laufen. Als wir Schulleiter Carsten Bormann am Donnerstagvormittag treffen, ist er gerade dabei, den Rahmenhygieneplan mit den neuesten Informationen an die Lehrkräfte zu verschicken.

Trotz zahlreicher zu beachtender Details wirkt Bormann entspannt: „Sorge habe ich erstmal nicht. Bei der Schüleranzahl können wir das noch gut regeln.“ Zu den neuesten Informationen zählt auch, dass im Unterricht weiterhin keine Maskenpflicht gilt, Masken für die Pausen aber empfohlen werden. Das habe Bormann noch am Donnerstag telefonisch mit der Landesschulbehörde abgeklärt.

In den Klassenräumen selbst sind die Tische und Stühle noch nicht entsprechend der Abstandsregelungen umgestellt worden. Jedoch wurden an den Waschbecken neue Papierhandtuchspender angebracht sowie Seife bereitgestellt. Wie die Schüler die Klassen betreten, wie sie sich in den Pausen verhalten sollen, ist ebenfalls genau geregelt. Jeder Klasse ist ein bestimmter Bereich zugeordnet. Die Klassen 9c und 9d zum Beispiel treffen sich in den Innenhöfen, die 10a vor der Realschul-Küche. Nach Pausenende werden die Schüler dort von den Lehrkräften abgeholt, und zwar in einer festgelegten Reihenfolge. Dabei ist etwa der Realschulbereich nur durch den mittleren Gang bei der Cafeteria zu betreten.

Für die Pausenaufsichten gilt, dass sie zum einen darauf zu achten haben, dass der Mindestabstand eingehalten wird sowie dass in den großen Pausen maximal drei Schüler zeitgleich auf die Toilette gehen. Die Lehrer werden außerdem auch in den kleinen Pausen in den Klassen bleiben und darauf achten, dass nur je ein Schüler zur Toilette geht.

In jeder Pause werde zudem komplett gelüftet. Abgestimmt seien außerdem neue Reinigungspläne, führte Schulleiter Bormann weiter aus. Die Sitzordnung in den Klassen ist festgelegt und müsse dokumentiert werden.

„Wir versuchen das Beste“, macht Carsten Bormann deutlich. Er hofft, dass „alle vernünftig sind, sich an die Regeln halten und Rücksicht nehmen. Jeder muss an sich und seine Familie denken.“ Vorstellen könne sich der Schulleiter aber, dass nach diesem Corona-Einschnitt ein anderes Klima in der Schule herrschen werde. Einige Jugendliche hätten ihm gegenüber bereits geäußert, dass sie die Schule vermissten.

Für die Abschlussprüfungen sieht Bormann trotz der fehlenden Zeit keine Probleme. Zum einen, da die Termine um drei Wochen nach hinten verschoben sind, und zum anderen, da jetzt im Unterricht nur noch prüfungsrelevanter Stoff behandelt werde. Aus seiner Sicht seien auch in Sachen Ganzjahreszensuren einige Vorgaben so geändert worden worden, dass sie am Ende zu einer gerechten Benotung führten.