Forschungsmuseum Schöningen will Wurfholz-Fund dokumentieren

Vier Jahre lang haben die Archäologen vom Senckenberg-Zentrum für menschliche Evolution und Paläoumwelt der Universität Tübingen und der Universität Liége (Belgien) den bereits 2016 in Schöningen geborgenen, rund 300.000 Jahre alten Wurfstock im Detail analysiert. Die Veröffentlichung der Ergebnisse im Fachmagazin Nature Ecology & Evolution sorgte am Montag national und international nicht nur in Wissenschaftskreisen für Schlagzeilen (wir berichteten).

„Diese neuen Erkenntnisse unterstreichen die große wissenschaftliche Bedeutung der Freilandfundstelle am Forschungszentrum Schöningen“, sagt Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler. „Durch die detaillierte Untersuchung des Wurfstocks erhalten wir erstmals eindeutige Belege dafür, wie frühsteinzeitliche Jagdwaffen hergestellt und wozu sie verwendet wurden“, heißt es in einer Presseerklärung seines Ministeriums.

Landesarchäologe Dr. Henning Haßmann vom Landesamt für Denkmalpflege ist zuversichtlich, die mediale Aufmerksamkeit für das Forschungsmuseum Schöningen nutzen zu können. „Ein baugleiches Exemplar eines solchen Wurfholzes, das bereits 1994 gefunden wurde, ist schon in der Dauerausstellung zu sehen“, sagt Haßmann und bedauert, dass das Schöninger Haus wegen der Corona-Krise derzeit wie alle Museen geschlossen bleiben muss. Bis Ende April rechnet er nicht mit einer Wiedereröffnung. „Wir werden abwarten müssen, wie sich die Lage entwickelt und welche Änderungen das in den künftigen Erlassen der Landesregierung zur Infektionsvermeidung zur Folge hat.“ Seine Hoffnung ist es, möglichst schon im Mai die Türen für Besucher wieder öffnen zu können.

Die jetzt von den Forschern veröffentlichten Erkenntnisse zum zweiten Wurfholz sollen laut Haßmann dann möglichst schnell in die Schöninger Dauerausstellung einfließen. „Wir wollen die Chance nutzen und aufzeigen, wie Forschung und museale Präsentation Hand in Hand gehen können.“ Den Wissenstransfer von der Forschung zur Öffentlichkeit zu veranschaulichen, sei schließlich ein zentraler Punkt in der Konzeption des Forschungsmuseums.

Die Dokumentation der neuen Forschungsergebnisse der Senckenberg-Wissenschaftler werde im ersten Schritt aber vermutlich nur mit Bildern und Grafiken, vielleicht auch mit einer 3D-Animation möglich sein. Denn das Wurfholz selbst befindet sich noch in der aufwendigen Phase seiner Restaurierung.

„Es liegt in der Werkstatt unserer Experten in Hannover und erhält dort eine Intensivbehandlung. Aufbewahrt wird es momentan in einer Wanne mit destilliertem Wasser, das Material ist zerbrechlich wie ein aufgeweichter Butterkeks“, verdeutlicht der Landesarchäologe. Transportiert werden könne das Exponat deshalb noch nicht. Bis die Restauration vollständig abgeschlossen sei, dürften noch einige Jahre vergehen, vermutet Haßmann. „Bei den Speeren hat es über zehn Jahre gedauert“, so sein Erfahrungswert. „Vielleicht geht es aber auch ein bisschen schneller, die Methoden haben sich in den vergangenen Jahren ja weiterentwickelt.“

Im Schöninger Forschungsmuseum bereits vollständig aufgebaut, aber wegen Corona noch nicht eröffnet, sei die Sonderausstellung „Bodenschätze – Geschichte[n] aus dem Untergrund“. In dieser Mitmach-Ausstellung für die ganze Familie, die vom Museum und Park Kalkriese entwickelt worden ist und als Wanderausstellung bereits an verschiedenen Stationen in Deutschland zu sehen war, dreht sich alles ums Ausprobieren, Experimentieren und Erforschen rund um das Thema Boden.

„Es ist wirklich ärgerlich, dass wir diese tolle Schau, die wir eigentlich schon Ende März eröffnen wollten, wegen Corona den Besuchern bisher nicht zeigen konnten“, sagt Haßmann. „Wir hoffen, dass wir das möglichst schnell nachholen können. Derzeit prüfen wir, ob es möglich ist, bereits jetzt alternativ einen virtuellen Rundgang realisieren zu können.“