Grasleben wählt Samtgemeindebürgermeister nur per Brief

Zu den Besonderheiten gehört auch, dass es nur einen Bewerber gibt: Amtsinhaber Gero Janze (CDU). Wenige Tage vor dem entscheidenden Datum haben wir Janze einige Fragen zu seiner bisherigen Arbeit als Samtgemeindebürgermeister und zu seinen Schwerpunkten im Falle einer Wiederwahl gestellt, die er uns am Dienstag schriftlich beantwortet hat.

Welches sind Ihre größten persönlichen Verdienste als SG-Bürgermeister gewesen?

Diese Frage können andere sicherlich besser beantworten. Ich versuche es einmal so: Zuletzt habe ich mich sehr über die zugesagte Förderung in Höhe von 1,6 Millionen Euro für das Freibad gefreut. Aktuell haben dort auch die Arbeiten für das Minispielfeld begonnen, hier habe ich mir sehr engagiert. Sehr positiv empfand ich auch den Bau des Sanitärtraktes in Rottorf mithilfe einer LEADER-Förderung. Auch wenn es am Ende sehr viel teurer geworden ist als geplant – das Ergebnis kann sich sehen lassen. Zudem haben Bedarfszuweisungen in Höhe von 4,4 Millionen Euro im Jahr 2018 unsere Haushalte fühlbar entlastet. Ich glaube auch, dass das Samtgemeindemagazin zeitlos ganz gut ankommt. Ansonsten wirken in einer Samtgemeinde immer ganz viele engagierte Kräfte mit. Das funktioniert insbesondere seit der letzten Kommunalwahl 2016 wieder, alle ziehen an einem Strang und entwickeln so gemeinsam tolle Lösungen. Eine gute Öffentlichkeitsarbeit – auch bei schlechten Meldungen – und maximale Transparenz helfen, Vertrauen zu entwickeln. So versuchen wir, trotz der knappen Haushaltsmittel das Beste im Team herauszuholen. Das „Team“ sind die Ratsmitglieder, gerade auch in den Mitgliedsgemeinden, die Gemeindedirektoren, unbedingt aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus.

Gemeinsam haben wir viel geschafft. Ich nenne folgende Stichpunkte: Dienstleistungsorientiertes und digitalisiertes Rathaus, Verkehrsberuhigung Dorfmitte Grasleben, Vereinsförderung, schnelles Internet, Sanierung von Straßen, Ausbau der Kita- und Krippenbetreuung, Sanierung der Grundschule, Ausstattung der Feuerwehren, Klage gegen die Kreisumlage.

Welche Ereignisse, Entscheidungen oder Entwicklungen würden Sie sich selbst als misslungen oder enttäuschend ankreiden?

Ich treffe täglich Entscheidungen, die nicht immer zum richtigen Ergebnis führen. Das wird auch in Zukunft so sein. Dennoch bin ich der Auffassung, dass es immer noch besser ist, im gewissen Maß Fehlentscheidungen zu treffen, als gar nichts zu bewegen. Wenn ich mit 20 Prozent meiner Entscheidungen daneben liege, haben wir immer noch zu 80 Prozent „etwas Richtiges“ auf den Weg gebracht. Ein gutes Beispiel ist hier der Landkreis Helmstedt. Landrat Radeck trifft im Gegensatz zu seinen Vorgängern ab und an auch Entscheidungen, die nicht nach meinem Geschmack sind. Trotzdem – oder gerade deshalb – ist eine sehr positive Veränderung in der Entwicklung unseres Landkreises zu erkennen und das ist, was zählt! Wichtig bei mir selbst ist dann in einem zweiten Schritt die notwendige Selbstreflektion und das Eingestehen von Fehlern. Diese Fähigkeit beizubehalten, ist die wirkliche Herausforderung. Gern gestehe ich mir dann auch ein, etwas zu forsch und laut gewesen zu sein, wenn es der Sache gedient hat. Ankreiden muss ich mir leider auch, dass ich häufig zu ungeduldig bin.

Welche Themen werden Sie im Falle einer neuen Amtszeit mit Priorität in Angriff nehmen und wie wollen Sie für deren Umsetzung sorgen?

Ich habe auf meiner Internetseite janze.de eine Umfrage zu diesen Themen gestartet, denn entscheidend ist vielmehr, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Ganz vorne steht die kommunale Entlastungsstraße Grasleben. Hier muss es endlich konkreter werden. Punkt! Daneben steht eine Palette weiterer wichtiger Angelegenheiten auf der Liste: Baugebiete schaffen und selbst vermarkten, Krippen, Kindergärten und Schule stärken, die Verwaltung digitalisieren, unsere Infrastruktur wie Dorfgemeinschaftshäuser und Straßen erhalten, den Bau der Feuerwehrhäuser in Grasleben und Mariental realisieren und den weiteren Breitbandausbau forcieren.

Gibt es schon jetzt Lehren aus der Corona-Krise, die Sie im Falle einer Wiederwahl mitnehmen würden in die künftige Gestaltung der Verwaltungsarbeit und der politischen Arbeit in der Samtgemeinde?

Was heißt „Lehren ziehen“? Ich habe festgestellt, dass ich derzeit einen super Samtgemeinderat habe, mit dem sich viel bewegen lässt. Seitens der CDU-FDP-Gruppe gab es Rückendeckung, Feedback und Unterstützung für eine Vielzahl von Maßnahmen. Seitens der Bürgerliste gab es auch keine negativen Rückmeldungen. Deswegen sage ich noch mal, auch wenn es hier und da mal knirscht: Die Zusammenarbeit mit den politischen Gremien, aber auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung funktioniert hervorragend. Wir haben Vertrauen aufgebaut, sodass wir keine sinnlose Energie – etwa mit Debatten darüber, ob eine Sitzung stattfindet oder nicht – vergeuden, sondern schnelle und richtige Entscheidungen zum Wohle der Menschen herbeiführen. Die Lehre könnte also sein, dass wir gemeinsam als Samtgemeinde und Gemeinden alles daran setzen sollten, weiterhin vertrauensvoll, transparent und mit der nötigen Zuverlässigkeit zusammenzuarbeiten.

Jens von Känel, im Rathaus in Grasleben verantwortlich für die organisatorischen Abläufe der Wahl (Wahlleiter ist Kai Schulz), wies am Dienstag darauf hin, dass die Briefwahlunterlagen am Wahlsonntag bis 18 Uhr in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden könnten. Sie am Freitag oder gar erst am Samstag per Post abzuschicken, berge das Risiko in sich, dass die Unterlagen nicht pünktlich bis spätestens Sonntag um 18 Uhr zur Auszählung vorliegen. Die Stimmenauszählung für die beiden Wahlbezirke – Grasleben und übrige Gemeinden – erfolgt an zwei Orten: Grundschule Grasleben und Ratssaal Grasleben.