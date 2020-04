DRK gibt heute in Helmstedt kostenlos Lebensmittel aus

Elke Menzel-Schäfer, DRK Ehrenamtskoordinatorin, gab mit ihrem Team am Mittwoch Tüten mit Lebensmitteln und heiße Suppe in Schöningen aus. Heute ist Helmstedt dran.

Schöningen. In Schöningen nahmen am Mittwoch viele Menschen das Hilfsangebot dankend an. Heute findet die Aktion in Helmstedt statt.

56 Tüten mit Lebensmitteln und dazu je eine Portion frisch gekochte Hühnerkraftbrühe mit kleinen Klößen haben am Mittwoch DRK-Ehrenamtskoordinatorin Elke Menzel-Schäfer und ihre vier ehrenamtlichen Helfer kostenlos vor dem Schöninger DRK-Kleiderladen ausgegeben. Heute findet die Aktion in Helmstedt vor dem DRK-Kleiderladen, Friedrichstraße 7, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr statt.

Das Hilfsangebot in Corona-Zeiten nahmen die Menschen in Schöningen dankbar an: „Ich darf eigentlich gar nicht raus. Ich werde jetzt 85 und bin erst vor kurzem zweimal umgefallen“, berichtet eine Seniorin, die sich mit ihrem Rollator auf den Weg zur Ausgabestelle in der Niedernstraße 23 gemacht hatte. „Ich habe einen schwerbehinderten Mann“, sagt sie den Tränen nahe, als ihr Elke Menzel-Schäfer die Behälter mit den Suppenportionen über den Holztisch vor dem Eingang reicht. „Auch unsere Tochter bringt uns Lebensmittel vorbei. Aber für uns alte Menschen ist es jetzt wirklich nicht leicht.“ Die Hilfe anzunehmen, kostet die Frau sichtlich Überwindung: „Es gibt ja wirklich ganz arme Leute. Aber ich habe zu meinem Mann gesagt, warum soll ich mir nicht auch mal was holen, wenn man mir mal was schenkt.“

Ältere Menschen, aber auch Familien und viele junge Mütter mit Kindern kamen am Mittwoch zum Schöninger Kleiderladen. 80 Tüten hatten Elke Menzel-Schäfer und ihr Team vorbereitet. Sie enthielten ein Paket mit Brot, einen Apfel, einen Müsli- und einen Schokoriegel. „Die Hühnersuppe hat das Team vom Jerxheimer Ausflugslokal ,Heese 5’ für uns ehrenamtlich gekocht und angeliefert“, freut sich Elke Menzel-Schäfer über die Unterstützung aus dem Südkreis. „Auf Wunsch hätten wir sogar eine vegetarische Tomatensuppe vorrätig.“

Die Resonanz motiviert das Helferteam: „Wir wollen die Aktion, die auch von der Volksbank finanziell ermöglicht wurde, mindestens je dreimal in Schöningen und Helmstedt anbieten, da die Tafeln ja zurzeit geschlossen sind“, erklärt die Ehrenamtskoordinatorin. Sie geht davon aus, dass noch mehr Menschen das Angebot annehmen werden, wenn es sich ein bisschen rumgesprochen hat.“ Je nachdem wie sie angenommen werde, soll die Lebensmittelausgabe mittwochs vor dem Kleiderladen in Schöningen und donnerstags vor dem DRK Kleiderladen in Helmstedt, Friedrichstraße 7, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr stattfinden.

Bewusst hat sich das Team für die Ausgabe vor dem Kleiderladen entschieden. „Auch für uns ist es wichtig, alle hygienischen Vorschriften einzuhalten. Abstand halten funktioniert hier sicher besser, als wenn wir uns zentral auf dem Marktplatz aufgestellt hätten“, ist Elke Menzel-Schäfer überzeugt. Deshalb sei sie auch froh, dass sich kein großer Andrang bilde, „sondern die Leute so fließend kommen, sich ruhig über die Ausgabezeit von 11 bis 13 Uhr verteilen. So werden die Auflagen erfüllt und auch die Ehrenamtlichen sind geschützt.“

Zusätzlich zur Lebensmittelausgabe vor den Kleiderläden bietet das DRK eine Einkaufshilfe für Menschen an, die einer Corona-Risikogruppe angehören. Elke Menzel-Schäfer erklärt wie sie funktioniert: „Die Betroffenen erstellen eine Einkaufsliste. Danach holen die Helfer des DRK diese Liste und das Geld für den Einkauf bei den Menschen ab, fahren dann einkaufen und bringen den Einkauf und das Wechselgeld zur Haustür.“ Für die Hilfeleistung falle also kein Kostenbeitrag an, nur der Warenwert des Einkaufs sei von der betroffenen Person selbst zu bezahlen. Wer den Service nutzen möchte, wird gebeten, sich telefonisch bei Elke Menzel-Schäfer unter (05351) 585825 zu melden.