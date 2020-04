Ostern für in der Region gestrandete Trucker

Es waren bewegende Momente, die sich am Ostersonntag auf den Parkplätzen an der Autobahn 2 in unserer Region abspielten. Tanja Apel und Sibylle Rademacher vom Restaurant BS-Ost auf dem Autohof in Wendhausen sorgten bei den über die Festtage gestrandeten LKW-Fahrern für eine dicke Überraschung. Zusammen mit Ute Danne und Holger Jäkel beschenkten sie die Trucker mit einer frischen Kartoffelsuppe, Getränken und Geschenktüten zum Osterfest. Für ihre Aktion konnten sie Unternehmen aus der gesamten Region als Unterstützer gewinnen. Unsere Zeitung hat das Team um die Gastronomin Rademacher ein Stück auf seiner österlichen Tour begleitet.

Es ist bestes Osterwetter, die Sonne lässt das Thermometer schnell auf zweistellige Werte klettern. Viel ist auf dem Autohof in Wendhausen nicht los. Nur einige LKW stehen dort, fast ausnahmslos mit osteuropäischen Nummernschildern. Aus den Außenlautsprechern des Restaurants ertönt das Lied „Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott. „Besonders ein Satz hat mich zu unserer Aktion inspiriert“, erzählt Tanja Apel. Ott und Helene Fischer singen: „Dreh dich um, dann kannst du über'n Tellerrand seh'n ...“ Eben dieser Blick offenbare in diesen Tagen schlimme Dinge. Gleich werden sie im Takt dieses Liedes und selber in Regenbogenfarben gekleidet klar machen: Sie vergessen ihre Helden des Alltags – die Trucker – auch zu Ostern nicht.

Zwei Autos und einen Transporter hat das Team bepackt: Süßigkeiten, selber gekochte und gefärbte Eier, Äpfel, Getränke – über 300 Tüten warten auf überraschte Gesichter und die Kartoffelsuppe auf hungrige Bäuche. Sozusagen als Testlauf geht Sibylle Rademacher nun mit Kochlöffel und Pfanne die LKW ab, lädt die Fahrer ein, sich eine kostenlose Suppe samt Geschenk abzuholen. Kostenlos, das muss sie an diesem Tag laufend wiederholen.

Schon in Wendhausen kommen wir ins Gespräch. Trucker Willi, er fährt für ein Unternehmen in den Niederlanden, erklärt: „Mit so einer Aktion habe ich gar nicht gerechnet.“ Nach und nach kommen die Fahrer nun aus ihren LKW, stellen sich voller Disziplin an. Mancher hält den Moment für seine Freunde mit dem Mobiltelefon fest. Nach einigen Minuten geht es zur ersten Station des Tages, das ist der Parkplatz Essehof Richtung Berlin.

Einige Stunden lang steuert das Quartett etliche Parkplätze an. Auch die Rasthöfe Helmstedt und Lappwald gehören dazu. Die Bilder, die sich jeweils bieten, ähneln sich: Zwischen Dieseltank und Reifengummi sitzen die Fahrer aus der Ukraine, aus Ungarn, Russland, Polen, Rumänien, Kasachstan und anderen Ländern auf Paletten, die zu Tischen und Sitzen zusammengestellt sind. Der eine oder andere hat eine Campingausstattung. Ein Fahrer wäscht seine Wäsche in einer Schüssel, ein weiterer hat seine wenigen Stücke an einer Leine an der Motorhaube befestigt.

Auf dem Rasthof Helmstedt erzählt uns Fahrer Vojtek aus Polen: „Eigentlich fahre ich drei Wochen und bin dann eine Woche bei meiner Familie. Jetzt muss ich bis Ende April arbeiten.“ Ein zweiter gesellt sich hinzu und lässt seinen Kollegen Vojtek übersetzen: „Ich bin mit meiner Moral völlig am Ende.“ Alle sind lange von ihrer Familie getrennt. Die Regeln in Corona-Zeiten halten sie in Deutschland fest. Gastronomie gibt es auf den beiden angesteuerten Rasthöfen nicht.

Es ist ein Osterfest, das die LKW-Fahrer wohl kaum vergessen. Die Reaktionen auf das Quartett sprechen an diesem Tag für sich. Ein Fahrer aus der Ukraine schenkt der Initiatorin Tanja Apel einen Wimpel mit den Worten: „Good bless you.“ Suppe, Geschenktüten, Äpfel und Getränke wird das Team komplett los. Bis zum Rastplatz Hämelerwald fahren sie. An der Aktion beteiligten sich unter anderem die Rewe- und Edekamärkte in Schöppenstedt, NP in Flechtorf, Edeka und Getränke Partner in Lehre, der Realmarkt Heinenkamp sowie das Vin-Nett in Lehre. Der Betreiber des Autohofes in Wendhausen stiftete Tankfüllungen für die Autos.