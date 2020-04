Schlauchturm der Schöninger Feuerwache wird saniert

Die Bauarbeiten zum Umbau der ehemaligen Feuerwache in Schöningen in eine Kaffeerösterei haben begonnen: Nach Abriss des alten Hauseingangs der ehemaligen Einliegerwohnung des Gebäudes wurde ein mehrstöckiges Gerüst am Schlauchturm errichtet. „In enger Abstimmung mit unserem Architekten-Team...