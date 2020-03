Krise erzeugt im Kreis Helmstedt Welle der Hilfsbereitschaft

Im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise entwickeln immer mehr Menschen im Landkreis Helmstedt Ideen, wie sie trotz Wahrung der Abstandsregeln einander helfen können. Ihr Engagement ist auch ein Kampf für mehr Nächstenliebe.

„Lasst Nächstenliebe walten und helft euch gegenseitig, vor allem aber auch den älteren Leuten!“ Mit diesen Worten appelliert Melissa Halmanseder an alle Menschen in Zeiten des Corona-Virus. Die 53-Jahre alte Helmstedterin bietet eine Nachbarschaftshilfe an: ältere und kranke Menschen können sich bei ihr melden, für diese kauft sie dann ein – ohne zusätzliche Kosten.

„Spritgeld will ich nicht haben. Das brauche ich nicht, ich möchte nur helfen“, sagt Halmanseder, die nebenbei auch noch in der Suppenküche ihrer Schwester aushilft, und fügt hinzu: „Die Leute sollen mich anrufen und mir erst das Geld geben, wenn die Ware angenommen wurde.“ Dabei trage sie auch Mundschutz und Handschuhe, um eine potenzielle Ansteckung mit dem Corona-Virus zu verhindern.

Seit vergangener Woche befinden sich Flyer für die Nachbarschaftshilfe im Umlauf. Noch habe sich niemand bei ihr gemeldet: „Es ist noch nicht groß angelaufen. Ich kann aber auch verstehen, wenn die älteren Menschen Angst haben, weil sie nicht wissen, ob sie das Angebot wahrnehmen sollten“, sagt Halmanseder, die bei Volkswagen arbeitet und sich momentan in Kurzarbeit befindet.

Sie hofft, dass sich in naher Zukunft mehr Menschen dazu bereiterklären, ihre Hilfe anzubieten: „Derzeit haben viele Leute frei und dementsprechend viel Zeit. Es wäre schön, wenn diese Personen auch so etwas machen würden. Wir leben in einer Welt, in der Egoismus vorherrschend ist. Vielleicht nähern wir uns durch das Corona-Virus an und zeigen Nächstenliebe“, betont Halmanseder. Erreichbar ist sie unter folgender Nummer: (0175) 10 80 141.

Die Jusos im Landkreis Helmstedt – damit gemeint ist die Nachwuchsorganisation der SPD – bieten ab sofort kostenlose Einkaufsdienste, Apothekengänge und ähnliches für Menschen an, die von dem Corona-Virus am stärksten gefährdet sind. „Wir wollen mit dieser Aktion diejenigen unterstützen, für die eine Corona-Virusinfektion weitreichende Konsequenzen mit sich bringt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Hierfür können sich Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Landkreis ganz einfach per Telefon, Mail oder Social-Media an sie wenden, um ihre Einkaufswünsche mitzuteilen. Als Kosten fallen für die Bestellenden lediglich die normalen Einkaufskosten an, die Einkaufs- und Apothekengänge der Jusos finden ehrenamtlich statt.

Wer die Unterstützung der Jusos in Anspruch nehmen möchte, kann sich entweder an die folgende Telefonnummer (0 53 51) 59 98 29 wenden, eine Mail an „Jusos@spd-helmstedt.de“ schreiben oder auch über Social-Media-Kanäle Kontakt aufnehmen.

Auch das ist Kirche: Zusammen mit Ehrenamtlichen rund um Hans-Jürgen Kleinert startet Pfarrerin Tanja Klettke von der St. Andreas-Gemeinde Velpke und Mackendorf am Montag ein Hilfsprogramm für alleinstehende Menschen und jene, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. „Wir wollen besonders in diesen Zeiten keinen Menschen alleine lassen“, so Tanja Klettke.

Angeboten werden etwa Einkaufsfahrten, Hilfsdienste und Zeit. „Ja, dafür sind wir da. Auch Menschen, die einfach nur reden wollen, dürfen sich an uns wenden“, ruft die Pfarrerin auf. Konkret funktioniert das so: Wer einen Wunsch hat, ruft montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr im Pfarrbüro an. Dort nehmen Tanja Klettke und Hans-Jürgen Kleinert die Telefonate der Menschen entgegen, damit ehrenamtliche Helfer diese am Nachmittag erfüllen können. Telefon: (0 53 64) 23 32. Die Aktion läuft zunächst zwei Wochen.