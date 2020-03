Konzert mit Justus Frantz im Schöninger Elmhaus entfällt

Aufgrund des aktuellen Corona-Erlasses der Landesregierung muss auch das Doppelkonzert mit dem Pianisten Justus Franz im Schöninger Elmhaus entfallen. Das teilt Renate Buchholtz von der Stiftung Fux mit großem Bedauern mit. „Wir sind mit dem Manager von Justus Frantz übereingekommen, dass das Konzert nicht wie geplant veranstaltet werden kann.

„Die Beträge für bereits bezahlte Konzertkarten werden selbstverständlich erstattet“, kündigt Renate Buchholtz an und teilt zugleich mit: „Mit großer Freude haben wir die Erklärung von Justus Frantz vernommen,dass er auf jeden Fall an den Konzerten im Elmhaus festhalten wird und wir, sobald es möglich ist, einen geeigneten Termin dafür finden werden.“

In unserer zwölfseitigen Sonderbeilage „Arbeit und Leben“ hatte unsere Zeitung in der Dienstag-Ausgabe auf dieses Highlight für Freunde klassischer Musik, dass für Ende März im Elmhaus geplant war, hingewiesen. Zum Zeitpunkt der Verkündung der weitgreifenden Schutzmaßnahmen am Montagnachmittag, waren die Sonderseiten jedoch schon gedruckt, eine Korrektur nicht mehr möglich.