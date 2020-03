Stadt Schöningen schließt alle öffentlichen Einrichtungen

Die Stadt Schöningen hat weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Verbreitung ergriffen. Einrichtungen für den Publikumsverkehr werden ab sofort bis auf weiteres geschlossen. Das Bürgerbüro und alle anderen Dienststellen der Stadtverwaltung sind ab sofort nur nach vorheriger Terminvereinbarung per Telefon (05352) 512144 oder per E-Mail an stadt@schoeningen.de zu besuchen.

Damit wird der Betrieb des Jugendzentrums ebenso eingestellt wie der im Badezentrum Negenborn. Auch Sporthallen, die Stadtbücherei und die Galerie des Kunstfördervereins Bildende Kunst Schöningen am Brauhof 12 schließen ihre Pforten. Ebenso die Tourist-Information am Burgplatz, das Heimatmuseum am Markt 33, das Haus der Vereine am Salinenweg und das Dorfgemeinschaftshaus Hoiersdorf.

Bürgermeister Malte Schneider appelliert zudem eindringlich an die Pächter städtischer Gebäude wie Vereinsheime, ihren Betrieb ebenfalls einzustellen.

Darüber werden alle städtischen Veranstaltungen bis einschließlich 30. April abgesagt: Jahresempfang (19. März), Frühjahrsmarkt (20. bis 23. März), Rathauskonzert (27. März), Sportlerehrung (16. April), Arbeitnehmerempfang (30. April). Auch diesjährigen Osterfeuer entfallen.

Der Landmarkt der Schöninger Werbegemeinschaft vom 25. bis 26. April wird ebenfalls nicht stattfinden. Ausgesetzt wird auch die Kleinkunstreihe im Schöninger Palas (29. April). Drittveranstalter werden gebeten, ebenfalls sorgsam zu prüfen, ob ihre Veranstaltungen stattfinden müssen.

Um bereits veröffentlichte Termine gegebenenfalls aus dem Veranstaltungskalender der Stadt zu entfernen, bittet die Verwaltung um eine kurze Mitteilung per E-Mail an: tourismus@schoeningen.de.

„Die Ausbreitungsgefahr des Corona-Virus stellt uns alle gemeinsam vor große Herausforderungen, die wir diszipliniert angehen sollten. Ich bitte Sie deshalb um Verständnis für diese Maßnahmen“, appelliert Bürgermeister Malte Schneider.